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中華職棒／吉力吉撈鞏冠擔任驚喜嘉賓！強調打球「英文很重要」

▲吉力吉撈鞏冠擔任驚喜嘉賓！球芽基金會讓小球員樂翻天（圖／球芽基金會提供）
▲吉力吉撈鞏冠擔任驚喜嘉賓！球芽基金會讓小球員樂翻天（圖／球芽基金會提供）

記者吳政紘/綜合報導

台灣球芽棒球發展協會自2013年成立迄今已邁入第十年，成立「球芽基金」運用於設立獎學金以及進行基層棒球隊閱讀推廣之用，主要目的在於鼓勵品學兼優的小選手，並安排各地區的年度頒獎典禮，這也是各地球芽所服務學校的小球員們每年最期待的年度盛事。11日球芽基金特別邀請中職球星、連續兩年榮獲全壘打王的吉力吉撈．鞏冠，一起來到台中市太平區的光隆國小以及霧峰區的四德國小，擔任棒球隊得獎小朋友的頒獎嘉賓，公開表揚今年得獎的小球芽並且舉行分享座談會。

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吉力吉撈．鞏冠在和棒球隊的小朋友分享座談時說：「為了打棒球，國小二年級的時候我就開始學習獨立，每天早上五點就必須起床準備自己搭第一班公車到學校上課，剛開始不習慣的時候還會哭著想回家，但後來覺得打棒球很有趣，就又請爸爸送我回球隊繼續練球，現在看到大家的笑容就會讓我想到當初很珍惜想要打棒球的那種感覺」。


他也跟棒球隊的小朋友分享，以前自己都在打球跟比賽，其實也不喜歡念書，但是到了美國發現自己連想要拿手機上網都不知道怎麼詢問wifi密碼的時候，才發現英文真的很重要，棒球隊的小朋友現在都很幸福，都有支持自己夢想的家人在背後，所以一定要好好的念書跟學習，學好英文到世界各地都可以派上用場，現在也會盡量讓自己保持看書的習慣，從閱讀中可以讓自己的思考能力更成熟。

▲吉力吉撈鞏冠擔任驚喜嘉賓！球芽基金會讓小球員樂翻天（圖／球芽基金會提供）
▲吉力吉撈鞏冠擔任驚喜嘉賓！球芽基金會讓小球員樂翻天（圖／球芽基金會提供）
吉力吉撈．鞏冠也勉勵大家，在打球的過程中一定會遇到挫折需要去克服，但在遇到挫折或困難時可以試著提醒自己：不管在這條路上有多困難，只要告訴自己再堅持一下就好了，堅持跨過那一步就好！他也提醒大家，要記得愛自己的家人、愛自己的隊友、珍惜現有的資源，要保持初衷勇於嘗試不要怕犯錯。

在今天的頒獎典禮，共有11位優秀的棒球隊小朋友分別得到今年的球芽基金獎學金、台積電特別獎以及閱讀獎學金，藉以勉勵品學兼優、喜歡閱讀的小朋友。除了獎學金之外，每年也吸引許多熱心企業一起加入獎勵小朋友的行列，今年感謝Under Armour、BnnBee當支蜜、titan 太肯專業運動襪、大甲佳旭生技股份有限公司、piinngo-piinngo 法式手工料理果醬以及柏斯林全彩客製運動毛巾都提供了相當豐富的獎品，讓每位得獎的小朋友滿載而歸。

▲吉力吉撈鞏冠擔任驚喜嘉賓！球芽基金會讓小球員樂翻天（圖／球芽基金會提供）
▲吉力吉撈鞏冠擔任驚喜嘉賓！球芽基金會讓小球員樂翻天（圖／球芽基金會提供）
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