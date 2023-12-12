▲慢性病族群流感併發肺炎機率大增　醫囑19到64歲高風險族群自費施打肺炎鏈球菌疫苗

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林口長庚紀念醫院副院長暨兒童感染科教授邱政洵表示，肺炎鏈球菌當中血清型3具高侵襲性，不僅老年人易感染，患有慢性病、癌症的高風險族群，演變重症與死亡比例也會提高。馬偕兒童醫院資深兒童感染科醫師暨醫務專員邱南昌提醒：「一旦中標就來不及了！」建議積極依醫囑接種疫苗預防。
肺炎是流感併發重症的原因之一每年流感在全球可引發約300-500萬的併發重症案例。今年冬季「多病毒齊發」，國內解封後流感重症大幅增加，數據驚人。統計資料指出，2022年1月至今的流感併發重症個案中，20至64歲佔比高達約40%。
慢性病族群風險高！台灣流感併發重症個案中20-64歲佔比高達約4成
▲慢性病族群併發肺炎風險高! 台灣流感併發重症個案中20歲至64歲佔比高達約40%。
邱南昌醫師表示，流感不僅影響呼吸道，也可能會引起肺炎、腦炎，甚至心肌炎等併發症。因此衛福部建議，應左流右肺同時依醫囑施打，協助達到雙重保護。
糖尿病、慢性肺病等慢性病族群 感染肺炎鏈球菌風險高邱南昌醫師表示，感染侵襲性肺炎鏈球菌可能會引起敗血症、腦膜炎，甚至變成骨髓炎，在肺部也可能會引發肺積膿。高風險族群除了65歲以上長者與兒童，18到64歲患有氣喘、糖尿病、慢性心臟疾病、慢性肺病、慢性肝病等慢性疾病的人群及HIV感染者，相較於同齡健康成人，罹患侵襲性肺炎鏈球菌感染症風險最高可達到17倍。
▲18-64歲高風險族群感染風險最高可達17倍。
糖尿病病友免疫系統較難抵抗感染，美國CDC、美國糖尿病衛教協會以及中華民國糖尿病學會皆呼籲依醫囑接種肺炎鏈球菌疫苗，達到預防疾病的較佳保護。慢性肺病族群因肺部功能差，難以阻擋細菌入侵，因此，全球慢性阻塞性肺病倡議組織(GOLD)建議，19到64歲成人且有慢性肺病者依醫囑接種肺炎鏈球菌疫苗，幫助減少肺炎的發生與惡化。有吸菸習慣及高飲酒族群，感染風險同樣也會提高，需加強預防。
國內最新研究 糖尿病、心臟病、癌症及免疫不全等族群肺炎鏈球菌有92種以上血清型，就像是一個家族，但是最常造成人類感染的只有30種左右，其中容易造成侵襲性感染的血清型，大概有10多種，血清型3的莢膜較為特殊，比其他血清型厚，可以對抗免疫細胞的吞噬作用。2008年至今，肺炎鏈球菌血清型3仍佔台灣成人侵襲性肺炎鏈球菌感染症約10%。
感染血清型3後併發症和死亡風險大增
▲台灣最新本土研究指出慢性病族群因血清型3感染所引發之嚴重併發症或死亡的風險較高
邱政洵醫師進一步說明，根據國內研究顯示，血清型3感染案例中有4成為老年人，但患有糖尿病、心臟病、癌症、免疫不全、腎臟病、愛滋病等高風險族群，入住加護病房或死亡的風險也會提高。過往收治慢性病族群，就曾出現感染肺炎鏈球菌導致重症或死亡之案例；感染流感併發肺炎的也不少，曾有個案呼吸衰竭住進加護病房，危及生命，不可不慎。
65歲以下的高風險慢性病族群尚無公費補助為達到雙重防護，衛生福利部建議「左流右肺」同時施打，10月已開放65歲以上長者接種流感與肺炎鏈球菌公費疫苗。至於65歲以下的高風險慢性病族群尚無補助，美國ACIP建議19-64歲高危險群依醫囑接種肺炎鏈球菌疫苗，可先施打1劑15價肺炎鏈球菌結合型疫苗，間隔8周再接種1劑23價多醣體疫苗，幫助提升保護力，達到更良好的預防。
美國ACIP建議19-64歲高風險族群依醫囑自費施打肺炎鏈球菌疫苗
▲美國ACIP建議19到64歲高風險族群，應依醫囑施打肺炎鏈球菌疫苗
我國現行核准的肺炎鏈球菌疫苗有3種：最新型15價結合型疫苗（PCV15）、13價結合型疫苗（PCV13）以及23價多醣體疫苗（PPSV23）可供民眾選擇。邱政洵醫師說明， 18到64歲的慢性病族群風險高。肺炎鏈球菌15價結合型疫苗相較PCV13額外涵蓋了血清型22F及33F，可主動詢問醫師，安排接種計畫。
和任何疫苗一樣接種肺炎鏈球菌疫苗不一定能對所有的接種者產生保護作用。常見不良反應包含：注射部位不適、頭痛或肌肉痛等，若有任何疑問，請務必洽詢專業醫療人員。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60043
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