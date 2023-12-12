▲高達15%老人四肢血管阻塞　這個手術再阻塞率最低

我是廣告 請繼續往下閱讀
老人家手腳冰冷 注意可能是「周邊動脈阻塞」在作祟周邊動脈阻塞在台灣相當常見，約有近15%的老人家有這方面的疾病，尤其常發生在中老年糖尿病患者身上。因為血管阻塞，患者流往四肢的血流不夠，可能會出現手腳冰冷、麻、痛或是走幾步路就覺得腳酸的症狀，但在休息過後卻又可以繼續行走(間歇性跛足)。
因為症狀比心肌梗塞更不容易察覺，因此患者就醫時往往都已經非常嚴重，甚至有些患者手腳都已經發黑了而不自知，子女發現後才緊急到醫院進行治療，也導致許多罹患周邊動脈阻塞的老年族群截肢率非常高。好在隨著血管支架的問世，才讓這類的病患有機會能免於截肢、餘生都要乘坐輪椅的下場。
隨科技進步逐漸改良 支架放置手術目前成為主流花蓮慈濟醫院心臟內科朱新凱醫師分享，血管支架的不斷進步與改良，始於血管攝影技術的突破，這項技術讓醫生得以準確定位血管阻塞的位置。為了治療血管阻塞，科學家隨後發展出氣球擴張術，透過氣球撐開阻塞區域，使血液得以順利流通。然而，單純使用氣球撐開的方式卻面臨一個挑戰，因為這樣的血管容易再度塌陷。為了解決這個問題，醫學界在80年代進一步研發了血管支架，用以支撐已經塌陷的血管，有效避免了氣球擴張術容易遭遇的塌陷狀況。
然而，這帶來了新的問題，放置金屬支架後不久，一些患者出現了再度阻塞的情況。經過深入研究後，醫學界發現這些患者的血管出現了一種類似蟹足腫的排斥反應（血管內膜異常增生），導致血管再次狹窄阻塞，甚至比原本的情況更加嚴重。直到20年前，醫學界終於研發出了塗藥金屬支架用於心臟血管，這種支架利用特殊藥物(紫杉醇)塗抹於金屬表面上的聚合物膜，不受血液沖刷影響，有效阻止血管內膜異常增生、發生類似蟹足腫的狀況，終於改善了支架再堵塞的問題，而這項科技在最近幾年也開始大量用在下肢血管，且取得很好的成果。
▲患者因下肢動脈血管阻塞，血液代償性繞道由較小的血管通過，造成血流比一般人小，會出現腿部無力、麻、冷或是間歇性跛足等症狀。
再阻塞比率最低 塗藥支架成嚴重周邊動脈阻塞首選朱醫師表示，使用傳統血管繞道手術治療周邊動脈阻塞，手術一年後的再阻塞(再狹窄)率約有50%；使用健保給付的塗藥氣球或裸金屬支架，則約為25%-30%；而若是選擇使用最新的塗藥支架，數據顯示則只有13%的再阻塞率，相比前面兩項治療方式低上不少。朱醫師說明，沒有病患在放置支架後，會想要再進行第二次手術處理血管阻塞，若是病患經濟許可，目前治療嚴重周邊動脈阻塞的首選是使用塗藥支架。最新的報告也指出，過去醫師們曾擔心塗藥支架的血栓問題，在經過大規模長期的臨床試驗後，也已經證實塗藥支架與裸金屬支並無死亡率上的差異，患者若依照醫師指示，配合正確的術後藥物及生活習慣調整，塗藥支架能為病患帶來較低的再阻塞風險。
▲朱新凱醫師表示，目前使用塗藥支架是嚴重周邊動脈阻塞患者，術後再阻塞(再狹窄)率最低的手術方式之一，若經濟許可，患者能以差額負擔的方式使用此手術。
周邊動脈阻塞臨床狀況多變 需仰賴專業醫師擬定治療策略雖然塗藥支架是治療周邊動脈阻塞的首選，但臨床的狀況可能不會那麼單純，朱醫師補充說道，與心血管阻塞不同，周邊動脈阻塞的血管阻塞長度、複雜度往往都比心臟複雜許多。有的病患血管阻塞了二三十公分(心臟約為2-3公分)，有的病患一條血管分成好幾段阻塞，有的甚至是一條腿阻塞了好幾條血管。這時就需要仰賴專業醫師來規劃治療的策略，有些病患只需要使用塗藥氣球就有很好的治療效果，但有些嚴重的病患會需要塗藥支架去支撐血管，有些病患更是前段用塗藥支架、後段用塗藥氣球的複合方式，去治療長度較長的阻塞。
▲朱新凱醫師表示，臨床上很常可以看到同一條血管多段堵塞的患者，醫師會評估最適合患者的治療方式(圖為使用支架放置術撐開血管)。
朱醫師最後也提醒，周邊動脈阻塞放置支架已經是最後一步，要從根本解決血管阻塞的問題，還是必須要配合改善糖尿病、高血壓、高血脂等三高問題，維持良好生活習慣、多運動並保持健康飲食做起。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60179
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw