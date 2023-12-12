迴轉壽司日本人最愛「這間」！霸佔冠軍12年沒對手　台灣人有眼光

台灣最強評價國家公園太神了！陽明山被打敗　前9月230萬遊客爽玩

▲太魯閣國家公園在今年前9月約有230萬餘人到此造訪，排行台灣國家公園遊客數量第二名。（圖/太魯閣國家公園Google評價）
▲太魯閣國家公園在今年前9月約有230萬餘人到此造訪，排行台灣國家公園遊客數量第二名。（圖/太魯閣國家公園Google評價）

記者張嘉哲/綜合報導

雖然在疫情解封之後，不少人都會出國旅遊，但是其實台灣國旅景點可是多到玩不完，從各類的古蹟文物、博物館、主題遊樂園、森林遊樂園等，還有能接觸大自然的國家公園系列。那麼在台灣幾座國家公園風景區當中，受到遊客最為青睞的呢？答案就是位於花蓮的「太魯閣國家公園」。根據觀光署統計，「太魯閣國家公園」今年前9月一共230萬餘人到此造訪，成為全台國家公園類別第二名，同時也在Google評價當中，斬獲4.6顆星高分的評價，不少遊客去過之後還是一去再去。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據觀光署日前公布最新遊憩地點統計數字，在台灣「國家公園風景區」類別當中，由位於台北的「陽明山國家公園」奪下冠軍，前9月累積436萬人造訪。不過在遊客評價當中，則是由前9月累積遊客230萬餘人、排名第二的花蓮「太魯閣國家公園」奪下冠軍，在Google評價以4.6顆星高分略勝一籌。

▲太魯閣國家公園經典的「東西橫貫公路」牌樓，可以說是每次去花蓮旅遊必經、拍照留念之地。（圖/太魯閣國家公園Google評價）
▲太魯閣國家公園經典的「東西橫貫公路」牌樓，可以說是每次去花蓮旅遊必經、拍照留念之地。（圖/太魯閣國家公園Google評價）
仔細看「太魯閣國家公園」的Google評價當中，遊客到此參訪目的都是為了看大自然鬼斧神工的美景，「步道景點超級多，固定每年一趟就可以選擇一個步道去走，景觀太美了」、「看過就知道是世界級的美景，大自然鬼斧神工的風景太厲害了」、「走在步道上，一轉眼就會被大自然的力量震懾」、「如果覺得走膩了都市行程，這裡絕對能夠讓你遠離塵囂，世界級的美景一輩子一定要看過一次，下次要帶外國朋友來」。

▲花蓮太魯閣國家公園周邊有許多鬼斧神工的大自然美景，像是九曲洞就是不少人會朝聖的地點之一。（圖/太魯閣國家公園官網）
▲花蓮太魯閣國家公園周邊有許多鬼斧神工的大自然美景，像是九曲洞就是不少人會朝聖的地點之一。（圖/太魯閣國家公園官網）
事實上，「太魯閣國家公園」成立於民國75年（西元1986年），整個園區橫跨花蓮、南投以及台中，以雄偉壯麗、幾近垂直的大理岩峽谷景觀聞名，沿著立霧溪的峽谷風景線而行，可看到皆是震撼的峭壁、斷崖跟峽谷，連綿曲折的山洞隧道、大理岩層和溪流等風光，加上呼吸山上的新鮮空氣，走在步道上真的能忘卻城市人生的煩惱！

《NOWnews》記者也曾經在去年去過一次太魯閣國家公園欣賞美景，走過砂卡噹步道，一邊走一邊驚嘆大自然所形成的種種峭壁地形，中途除了有販賣飲水、食物的休息站，還有淺水區可以玩水，走完一趟非常的神清氣爽，跟朋友閒聊之間邊欣賞大自然美景真的非常Chill，真的非常值得大家到此一遊。

▲砂卡噹步道是屬於太魯閣國家公園中的第一級步道，步道整體平穩好走，沿路美景超漂亮。（圖／記者張嘉哲攝）
▲砂卡噹步道是屬於太魯閣國家公園中的第一級步道，步道整體平穩好走，沿路美景超漂亮。（圖／記者張嘉哲攝）
而如果是第一次要去太魯閣國家公園的民眾，要從哪裡下手？《NOWnews》也針對官網給出的資訊，整理難易度第1級至第3級的步道路線給遊客參考，給還沒去過太魯閣國家公園的民眾參考哦！

🟡第一級（步道設施良好並提供解說資源，坡度平緩，一般行程約半天至一天內）：匯德步道、崇德步道、燕子口步道、九曲洞步道、砂卡噹步道、綠水步道、布洛灣景觀步道、白楊步道。

🟡第二級（步道設施良好但坡度稍有起伏，或氣候變化較大而有潛在風險，一般行程一天內）：得卡倫步道、豁然亭步道、長春祠步道、小錐麓步道。

🟡第三級（步道位處較偏遠山區，路徑尚稱清晰但部分坡度升降較大、氣候變化大而有潛在風險，一般行程約1至3天）：大禮大同步道、錐麓古道、小奇萊步道、合歡主峰步道、合歡東峰步道、合歡山北峰步道、石門山步道、羊頭山步道、閂山單攻線、綠水文山步道。

▲太魯閣國家公園有不少步道可以邊走邊欣賞大自然美景，相當適合在城市壓力大的遊客。（圖/Google評價）
▲太魯閣國家公園有不少步道可以邊走邊欣賞大自然美景，相當適合在城市壓力大的遊客。（圖/Google評價）

台灣最強評價博物館不是故宮！「冠軍逼近滿級星」　遊客錯過23年

台灣最強評價森林遊樂園公開！打敗阿里山超意外　遊客玩過回不去

台灣最強評價老街不是九份！冠軍「334萬人朝聖」　遊客一年逛5次

台灣最強評價遊樂園公開！麗寶樂園被它打敗　前9月34萬遊客爽玩

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞