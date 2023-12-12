台灣最強評價國家公園太神了！陽明山被打敗　前9月230萬遊客爽玩

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仔細看「太魯閣國家公園」的Google評價當中，遊客到此參訪目的都是為了看大自然鬼斧神工的美景，「步道景點超級多，固定每年一趟就可以選擇一個步道去走，景觀太美了」、「看過就知道是世界級的美景，大自然鬼斧神工的風景太厲害了」、「走在步道上，一轉眼就會被大自然的力量震懾」、「如果覺得走膩了都市行程，這裡絕對能夠讓你遠離塵囂，世界級的美景一輩子一定要看過一次，下次要帶外國朋友來」。
事實上，「太魯閣國家公園」成立於民國75年（西元1986年），整個園區橫跨花蓮、南投以及台中，以雄偉壯麗、幾近垂直的大理岩峽谷景觀聞名，沿著立霧溪的峽谷風景線而行，可看到皆是震撼的峭壁、斷崖跟峽谷，連綿曲折的山洞隧道、大理岩層和溪流等風光，加上呼吸山上的新鮮空氣，走在步道上真的能忘卻城市人生的煩惱！
《NOWnews》記者也曾經在去年去過一次太魯閣國家公園欣賞美景，走過砂卡噹步道，一邊走一邊驚嘆大自然所形成的種種峭壁地形，中途除了有販賣飲水、食物的休息站，還有淺水區可以玩水，走完一趟非常的神清氣爽，跟朋友閒聊之間邊欣賞大自然美景真的非常Chill，真的非常值得大家到此一遊。
而如果是第一次要去太魯閣國家公園的民眾，要從哪裡下手？《NOWnews》也針對官網給出的資訊，整理難易度第1級至第3級的步道路線給遊客參考，給還沒去過太魯閣國家公園的民眾參考哦！
🟡第一級（步道設施良好並提供解說資源，坡度平緩，一般行程約半天至一天內）：匯德步道、崇德步道、燕子口步道、九曲洞步道、砂卡噹步道、綠水步道、布洛灣景觀步道、白楊步道。
🟡第二級（步道設施良好但坡度稍有起伏，或氣候變化較大而有潛在風險，一般行程一天內）：得卡倫步道、豁然亭步道、長春祠步道、小錐麓步道。
🟡第三級（步道位處較偏遠山區，路徑尚稱清晰但部分坡度升降較大、氣候變化大而有潛在風險，一般行程約1至3天）：大禮大同步道、錐麓古道、小奇萊步道、合歡主峰步道、合歡東峰步道、合歡山北峰步道、石門山步道、羊頭山步道、閂山單攻線、綠水文山步道。