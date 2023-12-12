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打造高雄軟體中心　國內外軟體大廠進駐創造上萬就業機會

▲12月6日高雄市長陳其邁（圖右6）、副市長羅達生（圖右5）、經發局長廖泰翔（圖右4）與鴻海董事長劉揚偉（圖左6），共同為鴻海位於駁二特區七號倉庫的「高雄軟體研發中心」啟用揭牌。（圖／高市府提供）
▲12月6日高雄市長陳其邁（圖右6）、副市長羅達生（圖右5）、經發局長廖泰翔（圖右4）與鴻海董事長劉揚偉（圖左6），共同為鴻海位於駁二特區七號倉庫的「高雄軟體研發中心」啟用揭牌。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄近期相繼迎來IBM、鴻海進駐設置軟體服務中心，同時，包括仁寶5G AIoT研發中心、友達AUO解決方案研發中心、義隆電AI智慧研發中心、國泰金控的國泰資訊開發中心、精誠集團高雄辦公室等海內外國際級企業都已陸續進駐，加上已經確定進駐的半導體科技、電動車、IC設計等產業，預計創造上萬個就業機會，帶動人才回流、返鄉就業。

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▲今年11月13日IBM 軟體科技整合服務中心開幕，高雄市市長陳其邁特別出席開幕典禮。（圖／高市府提供）
▲今年11月13日IBM 軟體科技整合服務中心開幕，高雄市市長陳其邁特別出席開幕典禮。（圖／高市府提供）
市長陳其邁表示，過去軟體業都以北部為主，近年高雄有良好的投資環境、產官學合作、人才鏈結以及國際媒合，吸引許多國際級大廠進駐，許多在地人才畢業即就業，為高雄留才、攬才。

陳其邁指出，目前鴻海累積履歷投遞人數已超過3,000人次、IBM預估5年內將帶來1,000個工作機會、仁寶提出5年千人研發團隊、精誠集團也提出3年600位人才需求，企業紛紛看好高雄，未來預估高雄半導體產業及軟體科技產業就將帶來萬人以上就業機會。

陳其邁也強調，高市府以「數位、淨零」雙軸轉型的創新經濟模式發展，加速人才媒合以及智慧科技運用。市府更針對17所在地大專校院成立平台，協助媒合在地產業與國際連結，並擴大商業模式驗證，推動數位、淨零領域相關產業的產學合作，為高雄的產業轉型注入龐大能量。

經發局長廖泰翔表示， 高雄正逐漸翻轉傳統工業城市印象，引進先進科技產業、創造就業、帶動薪資成長，除了半導體、電動車、軟體業等產業以外，近期也有多家大型連鎖商業品牌插旗高雄，如藏壽司海外首家全球旗艦店、三井集團LaLaport進駐鳳山、大立百貨引進日商零售雙雄MUJI無印良品及DON DON DONKI（唐吉訶德），明年預計還有日航酒店、義享天地B館開幕啟用。

見證高雄軟體聚落成型的在地新創肚肚，2015年自鴻海內部創業，目前已有上萬家餐飲客戶，知名客戶包含王品集團、起家雞、龍涎居、早安美芝城、老江紅茶、真芳、客美多咖啡；茶湯會等知名手搖飲，營收近2億元。公司從2018年正式成立，實收資本額達1.07億，員工人數也由6名增加到80名，目前80名員工中有30位是軟體人員，學歷更不乏南漂國立頂大台清交成、中山、中央與留學回國的畢業生。

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