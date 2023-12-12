▲東亞「乳癌」患者雌激素濃度高！　台灣研究揪背後主因

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東西方乳癌具差異性 研究助治療進展台大癌醫中心腫瘤內科林季宏教授表示，研究團隊以一系列東亞年輕型乳癌研究，披露台灣年輕乳癌急速增加與雌激素暴露密切相關，推翻了過去認為台灣年輕乳癌只是西方乳癌翻版的說法，讓台灣乳癌治療進展有新的啟發。
外在環境荷爾蒙、雌激素-DNA加合物 恐增加乳癌風險林季宏表示，急速增加的年輕乳癌成因與雌激素暴露相關。其中，包括內源性雌激素以及外源性的環境荷爾蒙。外源性的環境荷爾蒙除了過去已知的塑化劑DEHA之外，環境污染物--全氟烷基物質（PFCs），由於會干擾人體內的荷爾蒙，研究發現也是台灣女性乳癌發生的風險因子之一，尤其是年輕女性（年齡小於 50 歲），乳癌風險與血中PFCs濃度更是顯著相關。PFCs早年廣泛用來作為表面塗料，包括衣物、紙張護膜、食品包裝材料、炊具等都有其蹤跡。例如，不沾鍋若使用鐵氟龍塗層，當鐵氟龍結構遭破壞，也可能會造成PFCs成份釋出。
內源性雌激素誘導 停經前女性乳癌風險增不只是外在環境荷爾蒙，由內源性雌激素誘導的基因毒性，也可能導致停經前女性乳癌風險增加。過去30年來，東亞年輕女性血液雌激素濃度急速上升，一旦雌激素代謝不良、便可能產生致突變的代謝物，與DNA鏈結產生突變。
林季宏醫師研究發現，這類「雌激素-DNA加合物」在年輕乳癌患者體內具有顯著高濃度。另外，基因差異也是原因之一，研究發現，台灣乳癌病患有高比例乳房脂肪發炎現象，推測脂肪代謝異常造成發炎，可能也跟乳癌發生相關。
年長型乳癌患者增加 定期篩檢、飲食控制不可少但事實上，乳癌防治基金會董事長張金堅指出，隨著國人老化、高齡化社會來臨，老年型乳癌患者增加也不可忽視。也因此，除了依據風險以及年齡，適時接受乳癌篩檢外，不分年齡層都可以透過生活模式改變、遠離乳癌威脅。例如，少吃高脂肪、高熱量或過度加工的食物，飲食反璞歸真之外，也可以提高蔬食比例，最好能透過各種顏色蔬果搭配，有助吃進更多樣化的抗氧化物和植化素。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60186
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