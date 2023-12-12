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陳零九赴澳門開唱！遭飯店問「哈哈是你本人嗎」　對話曝光超尷尬

▲陳零九過幾天要去澳門開唱，卻被當地飯店公關誤會，還反過來詢問「哈哈是你本人嗎？」對話超級尷尬，讓大家笑到不行。（圖／陳零九IG）
▲陳零九過幾天要去澳門開唱，卻被當地飯店公關誤會，還反過來詢問「哈哈是你本人嗎？」對話超級尷尬，讓大家笑到不行。（圖／陳零九IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

歌手陳零九因節目狼人殺遊戲單元，結識邱鋒澤、黃偉晉、小賴（賴晏駒）、婁峻碩，最終組成團體「五堅情」人氣暴漲，經常受邀到海外演出。怎料，昨（11）日陳零九就收到澳門飯店邀約來看李榮浩演唱會，陳零九則曬出活動海報表示當天另有行程，結果反被對方質疑，「哈哈是你本人嗎？」讓他哭笑不得。

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陳零九昨日在個人Instagram貼出與澳門飯店公關的對話。只見公關傳訊息詢問，23日會有歌手李榮浩的演唱會，「陳先生，會有興趣看嗎？」雖然陳零九當天會去澳門，卻是參與另外一場活動演出。

▲陳零九。（圖／陳零九IG）
▲陳零九秀出與飯店公關的對話，讓大家笑翻。（圖／陳零九IG）
因此，陳零九貼出海報宣傳照並回應：「我23號會去澳門。」殊不知飯店公關完全會錯意，不僅示意要安排房間，就連演唱會門票都準備好了，這讓陳零九超級無言，「我已經住葡京人了...你看看海報上面有一個人也姓陳。」

結果飯店公關竟笑回：「哈哈！是你本人嗎？」讓陳零九哭笑不得，「抱歉了，榮浩我與澳門酒（飯）店公關的對話。」對話曝光後，讓大家通通笑翻，「救命！後勁太強，越看越好笑」、「經理看來收不少，很認真推銷」、「這公關好糗」、「根本在雞同鴨講哈哈！」

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