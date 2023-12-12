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海底撈員工薪水公開！「委屈跳科目三」看懂了　內行揭這間領更多

▲中國海底撈最近吹起「科目三」舞蹈風潮，不少人到店用餐都是來朝聖店員跳科目三，在中國社群爆紅後傳回台灣。（圖/Tik Tok）
▲中國海底撈最近吹起「科目三」舞蹈風潮，不少人到店用餐都是來朝聖店員跳科目三，在中國社群爆紅後傳回台灣。（圖/Tik Tok）

記者張嘉哲/綜合報導

知名火鍋店品牌「海底撈」以客為尊的服務態度，去吃過的老饕都知道，貼心服務可以說是餐飲業界的天花板。然而近日因為中國海底撈店員大跳「科目三舞蹈」的特殊服務傳回台灣，部分台灣門市真的有店員也跳給客人看。對此，就有網友討論「海底撈的薪水是不是真的很香？不然店員怎麼願意跳科目三？」引發廣大迴響，不僅找出海底撈職缺相關訊息，更有內行人透露原本就有店員會演出的美式餐廳薪水領更多。

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臉書粉專「迷因傳腦Memes Addiction」日前在臉書發文「好好奇海底撈的薪水是不是真的很香啊？不然怎麼一堆餐飲業都在哭找不到人的情況下，他們還能夠找到一堆員工來這裡工作，而且還願意跳抖音舞蹈來取悅客人？」

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「朋友只是在海底撈打工，一個月可以領到四萬」、「絕對是國內火鍋業最高啦」、「當然香！因為一堆餐飲業都在哭喊找不到人上班，就算要員工耍猴戲，至少海底撈給的出香蕉」、「如果我剛退伍20幾歲，看到這個薪水，我會願意領香蕉跳抖音舞」、「朋友有做過，薪水比同行真的高，而且他們很會訓練員工，團隊精神超級好」。

然而實際上到104人力銀行查找「海底撈」的相關職缺，發現像是內外場服務人員的月薪大約落在3萬6至6萬之間不等，如果是儲備幹部的話月收入可達到8萬以上；如果像是大學生要去打工的話，時薪是190元到290元，優於現在勞基法的打工最低薪資176元。

▲海底撈薪水公開，在海底撈打工時薪190元起，優於勞基法；而如果是正職人員，薪水從36K起跳。（圖/104人力銀行）
▲海底撈薪水公開，在海底撈打工時薪190元起，優於勞基法；而如果是正職人員，薪水從36K起跳。（圖/104人力銀行）
事實上，《NOWnews》過去也曾經因為薪水問題採訪到台北海底撈分店的前店員，他透露自己剛畢業不久就先到海底撈去工作，以保底薪資來看，一般剛進去薪資落在36K至41K不等，通過考核之後就會開始有績效獎金制度，薪資就會往上提升，以餐飲業整體來說，海底撈的薪水規格一定在水準之上。

對於最近有台灣海底撈門市也開始跳「科目三舞蹈」，前店員也表示「會去海底撈工作的人都一定知道進去就是要做餐飲高標，即便像是撈麵師傅或是變臉表演師，都是在賣藝服務客人，本身不會覺得這種演出是在耍猴戲，畢竟付出多少就有多少回報」。

▲海底撈是非常注重衛生食安問題的火鍋店，服務品質一向備受稱讚。（圖/記者張嘉哲攝）
▲知名火鍋店品牌「海底撈」以客為尊的服務態度，去吃過的老饕都知道，貼心服務可以說是餐飲業界的天花板。（圖/記者張嘉哲攝）
而除了海底撈最近掀起「店員跳舞風潮之外」，美式餐廳「Hooters」也是主打有表演秀的餐廳，有去用餐過的人都知道，店內會有辣妹店員熱舞時間，還有呼拉圈秀可以看，《NOWnews》記者曾到信義遠百門市用過餐，呼拉圈秀令人非常驚艷，而因為有固定表演秀，讓整個場面非常熱絡，是非常適合聚餐的場所。

再打開104人力銀行查看，美式餐廳「Hooters」的薪資更驚人，以打工的工讀生來說，時薪是250元起跳，遠超海底撈190元；而如果是正職的話，月薪起跳是4萬4千元，也贏過海底撈，甚至是許多上班族，可以說是餐飲業界的薪水天花板，吸引廣大年輕敢秀的妹子在此工作。

▲美式餐廳Hooters以辣妹聞名，除了舞蹈秀之外還有呼拉圈秀，店員賣力演出，報酬也是相當高。（圖/Hooters提供）
▲美式餐廳Hooters以辣妹聞名，除了舞蹈秀之外還有呼拉圈秀，店員賣力演出，報酬也是相當高。（圖/Hooters提供）

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