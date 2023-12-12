瓜地馬拉檢方稱總統選舉無效　外交部：盼順利完成政權移交

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最高選舉法院隨後一度應檢方聲請，將種子黨暫時停權；9月檢方突襲搜索選務機構、查扣部分選票與最高選舉法庭部分資料，引發美國等民主國家譴責。11月檢方再出招，要求撤銷阿雷巴洛的豁免權，要求他上法庭受審。
8日，瓜國檢察官莫拉萊斯（Leonor Morales）稱，因為6月首輪投票出現「錯誤」，因此8月決選的投票結果應屬「無效」。然而，最高選舉法庭主席阿爾法洛（Blanca Alfaro）同日表示，選舉結果「不可改變」（unalterable），也不會重新選舉，阿雷巴洛將如期於明年1月就職。
對此，外交部拉美司司長鄭力城今天於例行記者會中表示，外交部注意到瓜地馬拉法務部於當地時間12月 8日提出「將撤銷總統當選人阿雷瓦洛的司法豁免權」及「選舉無效」等相關情形。
鄭力城表示，對於瓜國政府於同日發布聲明強調尊重大選結果，以及在美洲國家組織（OAS）派員陪同下於12月6日與候任政府交接團隊完成各部門業務交接程序，外交部表示肯定。
鄭力城說，民主是國際社會成員共同遵循的普遍原則，外交部將持續關注瓜地馬拉政情發展，並盼瓜國在民主體制下平和解決爭議，持續依照憲法規定時程於明年1月14日順利完成政權移交。
鄭力城最後表示，至於我方是否派官員出席就職典禮，外交部將循前例規劃，並適時對外說明。