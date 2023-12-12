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解決下肢不便患者需求　安南醫研發「自動升降便盆輪椅」功能曝

▲解決下肢不便患者需求　安南醫研發「自動升降便盆輪椅」功能曝
▲解決下肢不便患者需求　安南醫研發「自動升降便盆輪椅」功能曝

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】鑒於觀察到臨床多數因下肢手術而行動不便的患者，通常需要仰賴輪椅或便盆椅協助活動，但患者及照顧者在使用上遭遇諸多不便，如高度調整與視線受限等問題。

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跨單位合作　研發自動升降便盆輪椅

根據安南醫院護理部統計， 112年1月至10月期間，安南醫院綜合外科病房使用便盆椅的患者中，有65%曾經發生尿液外漏情形、79%的下肢術後患者希望便盆椅高度可調整。

為回應患者及照顧者的需求，安南醫院特成立跨專業輔具研發團隊，由綜合外科病房副護理長李雁秋與工務室工程師黃俊淩主責、護理部督導蔡宜蓁及外科加護病房護理師王辰瑄協同研發「自動升降便盆輪椅」，不僅兼具輪椅與便盆椅兩用功能，更是市面買不到的獨創設計。

自動升降多功能輪椅　具四大優點

李雁秋副護理長分享，自動升降便盆輪椅研發完成後，即受到臨床高齡及下肢手術患者的熱烈迴響，對安南醫院的創新服務給予肯定之餘，更主動諮詢購買方式。不過，團隊現階段希望先獲比賽認證，再逐步考慮量產的可能性。此外，李雁秋副護理長表示自動升降多功能輪椅具有四大優點，包括如下：

一、輪椅上增加彈簧調整器，高度可調範圍為30至45公分，克服了原本輪椅高度受限的問題，同時保持身體前傾設計，方便患者起身和坐下；

二、椅墊同樣經過改造，採用中空設計，並黏貼拋棄式洞巾，解決尿液透過坐墊縫隙外漏的問題；

三、輪椅下方加裝拋棄式清潔束口袋，方便如廁後拉緊束口袋即可丟棄，解決大小便的清潔困擾；

四、提升坐姿舒適度，椅墊上貼心加裝防水軟坐墊。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60187

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