▲北榮重粒子治療半年助百人抗癌　國內首座「智慧科技加護病房」正式啟用

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重粒子治療、達文西手術 助患者對抗困難癌症台北榮總引進重粒子治癌技術，今（2023）年5月15日啟用重粒子中心，至12月5日半年內已完成100例治療。北榮院長陳威明表示，本來被認為無法治療的胰臟癌，經過化療及重粒子治療後可以進行手術切除，攝護腺癌、肺癌、肝癌、骨肉癌、頭頸癌、婦科癌症等的治療也獲得病人極高的滿意度。
而達文西手術也是癌症手術中相當重要的角色之一，北榮至今也已完成了5,000例達文西手術。陳威明院長提到，其中許多案例都是相當困難的癌症手術，北榮在胰臟癌、壺腹周圍癌、腎臟癌部份腎臟切除之達文西手術病例數都是居全國之冠。
新一代超級運算平台 推動醫學AI創新與發展另外，專為醫院設計的叢集式超級運算平台「北榮一號雲」正式啟用是北榮的第3項成就。陳威明院長表示，「北榮一號雲」超級電腦為新一代超級運算平台，能大幅提升整體運算的能力，可望加速北榮精準醫療、智慧醫療、疾病預後預測、基因序列資料分析、數位病理精準診斷、智能藥物開發的發展。
此外，它具強大的AI計算能力，能提供AI應用程式最佳發展平台。陳威明院長認為，推動生成式AI及大型語言模型LLM在醫學領域的創新應用，能提升診斷的精確性、加快個人化治療策略的制定，是北榮資訊發展重要的里程碑，也為國際醫學合作開闢了新途徑，進一步推動醫學AI的創新與發展。
智慧加護病房投資逾1億 正式啟用因應新興傳染病智慧科技加護病房的啟用是北榮的第4項成就，醫院投資逾1億元興建15間智慧負壓隔離加護病床，位於科技大樓，與主要的住院大樓分艙分流，並且引進或自行研發多項最新科技包括AI防護衣穿脫魔鏡、溼洗手監測系統，。
陳威明院長提到，智慧科技加護病房內有衛星護理站，可進行影像監視與呼吸器遠端調控，並設置智慧電視與三方視訊系統等，同時導入機器人協助護理師傳送物資，減少人員暴觸風險。
在疫情發生時智慧科技加護病房可提供最高防疫標準的負壓隔離重症治療，平時則可作為一般呼吸系統重症加護病房使用。陳威明院長表示，醫療團隊將會持續努力守護國人健康，為以後可能發生的新興傳染病，做好充分的準備。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60181
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