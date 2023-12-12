玩手遊喝0元手搖飲！《天堂M》6週年改版12/13上線　 福利一次看

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豐富改版獎勵無須事前預約，改版上線後使用金幣即可購買「OASIS 3: NEXT WAVE 事前預約獎勵票券（活動）」，玩家可依自身需求選擇製作為「暗黑騎士團的補給箱（活動）」或「暗黑騎士團的成長支援箱（活動）」，開啟獲得全新魔法娃娃「暗黑騎士（女）」、「守護石」、「祝福聖水（大）」等多種道具。
改版簽到、六週年每日簽到寶箱等更多福利也即將登場，包含9張COUPON在內的豪華獎勵皆可透過活動免費獲取！
《天堂M》暗黑騎士虛空之力覺醒！控場、輸出能力大提升，女版角色同步火辣登場！
「暗黑騎士」職業優化將新增神話級技能、調整既有技能，全面強化控場及輸出能力；女版角色同步火辣登場，全新形象供玩家選用！重點優化技能如下：
🟡全新神話級技能「卡呂普索」：在一定範圍內招喚隕石技能造成傷害，並形成暗黑重力場，沉默範圍內的敵軍，造成大幅度減速效果。
🟡優化英雄級技能「暗黑之眼」：提升識別距離，並在暴擊時有一定機率產生傷害減少效果的穿刺攻擊。
🟡優化傳說級技能「變形怪王」：施放後可造成敵方無法自動選取目標，並有一定機率發動衝擊波，造成傷害與減魔力效果，同時，可移除自身名稱與盟徽稱號等資訊。
「暗黑騎士」轉職將限時開放，使用3,000藍鑽即可轉職；此外，本次也開放透過消耗指定材料，將原職業指定技能直接轉換為暗黑騎士的「變形怪王」。詳細技能調整與轉職活動詳情請依官網說明為準。
《天堂M》六週年推出全新「聖靈系統」，眾多改版內容陸續開放！
聖物玩法新增「聖靈系統」，將持有聖物置於祭壇中便可開始收集聖靈，只須放置即可定時收獲豐厚道具。收集聖靈期間，系統將自動觸發多種事件影響結果，最終根據聖物等級、品質與祭壇等級，獲得不同的「聖靈收集憑證」與「完成獎勵箱」。
「聖靈收集憑證」可登錄收藏增加角色能力值或製作為「聖物製作硬幣」；而「完成獎勵箱」開啟有機會獲得「聖物製作硬幣」、「聖物抽卡券」、「覺醒書」、「傳說製作秘笈」等各式獎勵。
新一季活動副本「金字型神塔」與「歐林的痕跡」、四種硬幣交換活動、技能書販售、經驗副本「黑騎士的秘密基地」等更多改版內容陸續開放，詳情請依官網說明為準。
台灣南波萬！《天堂M》X《萬波》12/20 限定店家放送6,000杯飲料應援台灣！
首個台韓跨國副本「虛空的寺院」即將登場，《天堂M》攜手台灣在地手搖品牌《萬波》為台灣應援！12月20日於《萬波》四家門市：台北光華、新竹東門城店、台中一中與台南府前，祭出總計6,000杯飲料免費贈送給玩家。只要至限定店家出示《天堂M》 遊戲app、在指定社群貼文留言指定hashtag並分享，即可獲得「島嶼檸檬茶王」乙杯！活動詳情請依官網及官方粉絲團說明為準。