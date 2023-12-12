55歲蕭薔裸膚瑜伽服太辣！「凌空劈腿」一字馬畫面香爆
蕭薔2024慈善年曆即將發行，邁入第28年，內容藏寶藏。這次她分享精靈女神的祕辛。藉由瑜伽、書法、園藝「三寶」日日養心、滌心、舒心，發抒瀟灑快意人生。只見她穿上裸膚瑜伽服，示範「凌空劈腿」一字馬，高難度畫面超級香！
記者羅凌筠／綜合報導
蕭薔15幅寫真美人如畫，此次她用高難度的側身、臉貼地一字馬瑜伽體式（側肩倒立變化式），彷彿可以傾聽大地的聲音，柔軟更勝以往，有人說練習瑜伽可以使人永保青春，蕭薔笑說：「心柔軟了，身體也會隨之柔軟。」
蕭薔55年流金歲月，膚如凝脂，身形體態宛如少女，這次在年曆中團隊將美人打造得晶瑩剔透，登上封面的陽光少年氣場更是十足強大，攝影團隊打趣說：「愈拍愈年輕，過幾年要拍嬰兒照了。」
蕭薔的快樂很簡單：做賞心悅目的事。她在住家空中花園裡，種滿了茶花、桃花、櫻花、桂花、荷花、朱槿、朱頂紅、垂絲茉莉，虎頭茉莉、柳丁、檸檬、佛手柑，夏天有吃不完的水蜜桃，一年四季花香不斷，蟲鳴鳥叫，更是對生命的禮讚。
「常有白頭翁飛來築巢，囍鵲，斑鳩，還有老鷹在天空鳴叫！蝴蝶翩翩起舞。」她栽植滿園花和樹，四季繽紛、綠意盎然、甜美果實，如置身世外桃源，最重要的是，她認為養心才可貴，恐懼會吞噬一切所有，只有把心順好，理好，面對生老病死可以無所懼，心舒坦了，身體安康不難。」
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