台南市環保局歲末福利大放送 百包培養土等你換

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環保局歲末年終舉辦「黑金5倍大放送」活動，民眾持指定回收物兌換培養土一律5倍送，廢寶特瓶2公斤、廢手機1支等可換5包、液晶螢幕顯示器1台可換10包、筆記型電腦1台可換25包，依此類推，每人最多可換100包，當天於25個清潔隊及六甲區3個里同步進行。
市長黃偉哲表示，每次推出黑金大放送活動，都受到民眾大力支持，為回饋市民並提升資源回收量，歲末年終放送大福利，歡迎大家當天於各區指定時段踴躍參加，若現場培養土不足或當日無法全數載回，都可持兌換券於清潔隊指定時間前往領取。
環保局長許仁澤補充說明，環保局城西廚餘高速發酵廠以生、熟餘製成的品牌肥料「尚好肥」，散裝品也持續以低於一般肥料市價5折銷售，市民、農民若有大量需求，歡迎選購，憑環保局收據正本，可於上班時間自行到城西廚餘高速發酵廠載運。
環保局提醒，參加黑金大放送等兌換活動所換取的培養土，請自用或無償轉贈，不可轉售，以免違反肥料管理法等相關法令，另有機培養土兌換及25個清潔隊位置、散裝培養土購買等相關資訊，可上本市廚餘多元再利用資訊網(網址：https://tnepb-kitchen.clweb.com.tw/)最新消息查詢。