▲國內18年來首例瘧疾死亡！旅遊前沒聽醫師建議　未做1事不幸染病逝世

我是廣告 請繼續往下閱讀
1男由奈及利亞返台 當地染瘧疾治療後仍病逝國內相隔18年再次出現瘧疾死亡個案，疾管署防疫醫師林詠青表示，這名個案是住在南部的50多歲男性，10月中旬至11月下旬曾到奈及利亞，在返台後出現高燒、寒顫等症狀，雖然有到診所就醫但症狀並未改善，甚至出現胸悶、胸痛、噁心想吐、食慾不振、呼吸困難、冒冷汗等症狀。
再次就醫後醫師發現這名個案有心悸、低血壓、發燒等情況，也懷疑有敗血症，進一步前往急診檢驗發現個案血小板較低、發炎指數偏高，有肝功能異常、黃疸等情形，但進行流感、登革熱快篩都為陰性。
林詠青醫師提到，收治住院後個案意識變差，還有頭痛、頸部僵硬等情況，再加上個案曾經前往非洲旅遊，因此懷疑感染瘧疾病進行通報，而後確診感染性瘧，雖然持續治療但病況持續惡化，已經有腦水腫、嚴重休克，轉至加護病房隔天就因多重呼吸衰竭、惡性瘧併發腦水腫及敗血性休克而不幸過世。
前往瘧疾風險區 出國前、中、後做好「這些」防範瘧疾主要是透過瘧蚊叮咬傳播，在感染瘧原蟲後約有7－30天的潛伏期，林詠青醫師提醒，由於瘧疾潛伏期較長，有時旅客從疫區回台，若沒有注意自身健康狀況、未提及旅遊史，很可能會造成診斷困難而延誤治療。
瘧疾早期症狀主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。民眾返國後如出現疑似症狀應儘速就醫
尤其惡性瘧是4種瘧疾中最嚴重的，較容易出現重症情形。林詠青醫師表示，致死率超過10%。羅一鈞發言人也表示，如果併發腦性瘧疾不治療的話死亡率幾乎是100%，即使治療死亡率也相當高，約有15%-20%。
羅一鈞發言人強調，民眾絕對不要以為得了瘧疾再來治療就好了，旅遊前應該要先到旅遊醫學門診接受諮詢，並服用瘧疾預防性藥物，目前預防瘧疾最有效的方法仍是服用預防瘧疾的藥物。
臺大醫院旅遊醫學教育訓練中心盧佳文執行長也提醒，雖然台灣不是瘧疾高危險地區，但要前往風險區如：中南美洲、非洲、南亞、東亞等，最重要的事就是預防用藥，建議旅遊前2－4週以上應至旅遊醫學門診諮詢，旅遊期間配戴口罩、防蚊等也很重要，旅遊後則要注意疑似症狀並盡速就醫、告知旅遊史。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60224
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw