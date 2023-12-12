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3成國人不知自己高血壓！59家藥局協助血壓管理　揪出135位潛在個案

▲3成國人不知自己高血壓！59家藥局協助血壓管理　揪出135位潛在個案
▲3成國人不知自己高血壓！59家藥局協助血壓管理　揪出135位潛在個案

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】近期氣溫變化大、早晚溫差大，溫度的變化可能會使血管收縮、血壓上升，進而增加心血管疾病發生的機會。國健署署長吳昭軍提醒，高血壓沒有明確原因，年齡、肥胖、遺傳、飲食、藥物、環境等因素，都有可能讓血壓升高，但多數人都會因為自認沒有明顯不舒服症狀，而忽略血壓管理。

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國健署2017－2020年國民營養健康調查顯示，有3成民眾不知道自己有高血壓。國健署表示，民眾應依「722原則」定期監測血壓值，今（112）年國健署也委託社團法人台灣高血壓學會與中華民國藥師公會全國聯合會合作，規劃以社區藥局作為血壓管理站，協助做好血壓管理。

3成民眾高血壓卻不自知　藥局協助做好血壓管理

根據國健署資料顯示，18歲以上國人高血壓盛行率為26.8%。國健署呼籲，民眾應透過定期且長期監測血壓值，並搭配722原則：「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值，清楚掌握血壓狀況，才是做好血壓管理的重要關鍵。

而為了加強宣導，讓民眾更關心、認識自己的血壓值，國健署表示，社區藥局將作為血壓管理站，透過藥師主動對民眾進行血壓測量、健康識能問卷調查，教導民眾使用健康數位工具APP或紙本記錄自我722血壓值。

此外，藥師還會每個月收集1次個案血壓量測722數值，並持續追蹤管理3個月，協助檢視其血壓狀況，適時給予生活型態衛教或醫療轉介。

國健署提到，截至11月底，共有59家藥局參與試辦，並收案805位民眾。經過3個月追蹤結果顯示，有135位血壓偏高新發個案（722血壓值≧130／80 mmHg，占16.8%），僅有約4成知道正常血壓值、約3成知道居家血壓722原則，不過經過專業人員介入血壓管理後，2者皆有效提升至8成。

藥局轉介獲穩定控制　定期監測血壓、維持健康生活

另外，國健署指出，民眾在血壓自我管理態度（如：願意調整生活型態）、健康管理行為（如：開始早晚量血壓、維持理想體重、每月量測自己的腰圍等）更是有顯著的增加，並有77%的民眾願意說服親友一起定期量測血壓。

像50多歲林小姐，平時沒有定期量血壓的習慣，因緣際會下踏入藥局，經藥師說明並協助測量血壓，發現收縮壓高達208 mmHg，經藥師建議改變生活型態、落實722血壓測量後仍未明顯改善，因此藥師協助轉介至醫院，現已控制穩定。林小姐表示，幸好有藥師提醒，現在生活、工作一切正常。

高血壓是造成心血管疾病及腦中風的危險因子，吳昭軍署長也再次呼籲，18歲以上民眾每年應至少1次居家血壓722量測，並維持健康生活型態，如：低油、低糖、低鹽及高纖的飲食（三低一高飲食）、拒菸酒檳榔、養成運動習慣、保持適當體重等，才能保障自己的健康人生。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60177

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