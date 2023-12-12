▲3成國人不知自己高血壓！59家藥局協助血壓管理　揪出135位潛在個案

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3成民眾高血壓卻不自知 藥局協助做好血壓管理根據國健署資料顯示，18歲以上國人高血壓盛行率為26.8%。國健署呼籲，民眾應透過定期且長期監測血壓值，並搭配722原則：「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值，清楚掌握血壓狀況，才是做好血壓管理的重要關鍵。
而為了加強宣導，讓民眾更關心、認識自己的血壓值，國健署表示，社區藥局將作為血壓管理站，透過藥師主動對民眾進行血壓測量、健康識能問卷調查，教導民眾使用健康數位工具APP或紙本記錄自我722血壓值。
此外，藥師還會每個月收集1次個案血壓量測722數值，並持續追蹤管理3個月，協助檢視其血壓狀況，適時給予生活型態衛教或醫療轉介。
國健署提到，截至11月底，共有59家藥局參與試辦，並收案805位民眾。經過3個月追蹤結果顯示，有135位血壓偏高新發個案（722血壓值≧130／80 mmHg，占16.8%），僅有約4成知道正常血壓值、約3成知道居家血壓722原則，不過經過專業人員介入血壓管理後，2者皆有效提升至8成。
藥局轉介獲穩定控制 定期監測血壓、維持健康生活另外，國健署指出，民眾在血壓自我管理態度（如：願意調整生活型態）、健康管理行為（如：開始早晚量血壓、維持理想體重、每月量測自己的腰圍等）更是有顯著的增加，並有77%的民眾願意說服親友一起定期量測血壓。
像50多歲林小姐，平時沒有定期量血壓的習慣，因緣際會下踏入藥局，經藥師說明並協助測量血壓，發現收縮壓高達208 mmHg，經藥師建議改變生活型態、落實722血壓測量後仍未明顯改善，因此藥師協助轉介至醫院，現已控制穩定。林小姐表示，幸好有藥師提醒，現在生活、工作一切正常。
高血壓是造成心血管疾病及腦中風的危險因子，吳昭軍署長也再次呼籲，18歲以上民眾每年應至少1次居家血壓722量測，並維持健康生活型態，如：低油、低糖、低鹽及高纖的飲食（三低一高飲食）、拒菸酒檳榔、養成運動習慣、保持適當體重等，才能保障自己的健康人生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60177
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