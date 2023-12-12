登山／大鹿林道東線開放腳踏車進入　騎賞美景、做好4點以保安全

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這9起腳踏車意外通報中，以摔傷致使挫傷骨折或體力不支為主，並均由雪管處、保七總隊第五大隊與苗栗縣消防隊出動協助救援。
雪管處表示，因大鹿林道東線從0.3公里至馬達拉溪登山口長度為19公里，仍有起伏路段或顛簸的地形，尤其是攀登大霸下山後須面對長距離的緩上坡路程致使體力下降，更是意外發生的主因。因此呼籲民眾應審酌自身的體能與經驗，以降低意外的發生並減少救難資源的付出。
相對於國外探險活動已發展的較為完善，國內目前民眾對於這方面的文化和關鍵，都還有待學習和完善。挑戰個人極限和嘗試不同的戶外體驗，固然是人生自我追尋的一大樂趣，但同時也需要探險者本身對自己的決定負責，並且做好相對應的準備。
雪管處表斥於試辦期間所收集的資料將做為日後管理大鹿林道東線使用，包含降低意外發生率或後續的救援機制等，但仍希望民眾在規定限制之前，應要能做好騎乘前準備，以下四點可供參考：
（1）可事前備妥安全帽、燈具、手套或補胎工具等，可以在白天騎乘並結伴而行
（2）選擇騎乘適合林道地表的越野自行車，可以減少負重也減輕腰部與頸部的負擔
（3）可以優先禮讓空間給徒步健行者，在陡坡面前可以下車牽行
（4）若民眾選擇租賃用的越野自行車，權利與義務可以詢問清楚，可以事前探詢廠商是否為合法經營並問清楚是否有合理的保險內容，也應該檢查租賃用腳踏車零件是否都在安全的使用範圍內。
雪管處表示，若民眾越能自我管理，限制規定相對也會能順利推動。這次的規劃是希望讓大鹿林道東線不只是為了登大霸尖山而存在，而是有更多使用與存在的價值。
初期大鹿東線是為了林業目的而開闢，近年則是攀登大霸尖山的主要步道。藉由試辦計畫之執行，民眾可以騎乘腳踏自行車漫遊東線，騎進霧林帶，這是東線值得各位騎車慢行的目的，也是多元探索國家公園的期待。
最後，雪管處也特別請民眾理解到當進入當地原住民族傳統領域，無論進入的理由多麼正當，行為多麼正確，都應理解山與原住民的共存才能成就這片山林的完整性，而大家正在使用它，所以請尊重眼前與腳下的一切。