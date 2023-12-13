YouTube今年最熱門十部影片　亞軍19分鐘影片不到半年726萬次觀看

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今年「熱門影片」排行榜以時事討論、娛樂綜藝及運動賽事內容最受矚目，例如歌唱與選秀節目透過 YouTube 再次呈現精華片段，讓粉絲得以一再回味精彩的表演，拿下熱門影片排行榜三個席次。此外，從幾個上榜的作品當中，也能看到創作者藉由影音創作表達對社會議題的關注，例如奪得亞軍的《山道猴子的一生》以動畫形式呈現年輕世代所面臨的困境，生活化的台詞搭配鮮活的人物刻劃激起大眾廣泛討論。
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🟡短影音排行榜
短影音熱潮持續延燒，其跨越語言與文化的特性，也讓觀眾看到各國創作者的無限創意。從今年「熱門 Shorts」排行榜中，可以看出觀眾偏好娛樂性高的短影音內容，有精心設計的喜劇橋段、舞蹈迷因，也有日常生活中被記錄下的有趣時刻。成為年度冠軍的短影片，短短11秒，沒有任何語言透過肢體動作吸引了6.8億次的觀看。
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🟡「熱門音樂影片」排行榜
許多人氣日韓藝人及偶像團體都在這一年發布了膾炙人口的流行歌曲，在台灣也引起討論。其中，來自韓國藝人團體的音樂影片更是佔據排行榜多達八個席次，並由女團 BLACKPINK 成員 Jisoo 的個人出道單曲《꽃(FLOWER)》拔得頭籌獲得排行榜冠軍，掀起一陣韓流旋風。
1 JISOO - ‘꽃(FLOWER)’ M/V BLACKPINK
2 YOASOBI「アイドル」 Official Music Video Ayase / YOASOBI
3 (여자)아이들((G)I-DLE) - '퀸카 (Queencard)' Official Music Video (G)I-DLE (여자)아이들 (Official YouTube Channel)
4 IVE 아이브 'I AM' MV starshipTV
5 NewJeans (뉴진스) 'OMG' Official MV (Performance ver.1) HYBE LABELS
6 정국 (Jung Kook) 'Seven (feat. Latto)' Official MV HYBE LABELS
7 SEVENTEEN (세븐틴) '손오공' Official MV HYBE LABELS
8 (여자)아이들((G)I-DLE) - 'Allergy' Official Music Video (G)I-DLE (여자)아이들 (Official YouTube Channel)
9 IVE 아이브 'Kitsch' MV starshipTV
10 【木星人在幹嘛】首張單曲 三角錐版｜Official Music Video 木星人MuSingxer
🟡「熱門創作者」「快速竄升創作者」排行榜
今年有許多外籍創作者登上熱門創作者與快速竄升創作者排行榜，像是知名韓國啦啦隊員「이다혜 李多慧」來台發展，頻道獲得台灣粉絲的支持，奪得兩個創作者榜單的雙料冠軍，另外也有外籍創作者分享在台灣的生活日常、在地旅遊體驗等，受到台灣觀眾的關注。同時，榜單中亦可見科學知識、英文教學、時事評論以及政治人物等類型的頻道，在今年累積可觀的訂閱數。