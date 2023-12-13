崑科大電遊學程師生代表台南出賽城市盃數位科藝電競賽獲3獎

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2023 CCCE城市盃數位科藝電競邀請賽吸引國高中及大專院選手報名，今年競賽項目有電子競技項目「特戰英豪」、「傳說對決」；虛擬運動項目「NBA 2K23」、「Just Dance」、「自由車」；數位科藝項目「賽事實況轉播」、「快速錄剪播」、「商品設計」、「造型設計」等，種類豐富，參賽隊伍若從預賽晉級，就能以六都代表隊身分出戰總決賽。
崑大電遊學程呂明峻老師於今年加入該校師資團隊，積極帶領學生參加多項競賽，在本次競賽中擔任指導老師，學生歷經三個多月的訓練，最終入圍總決賽，也是首次代表台南市出賽，最後由三年級林信元拿下「NBA 2K23」亞軍；一年級楊知璇、徐鈺晴、三年級蘇柏穎、何慧鈴、黃柏蓉、蔣宜芳、曾政勛與四年級蘇哲慶團隊獲得「賽事實況轉播」亞軍；一年級許瑞峰、羅柏迦、張力仁獲得「快速錄剪播」殿軍。
此外，呂明峻老師同時也向下紮根鏈結高中職端培育人才，攜手南英商工競賽訓練並代表台南市出賽，在總決賽中榮獲高中組「快速錄剪播」冠軍、「賽事轉播」殿軍、「造型設計」殿軍、「傳說對決」殿軍、「商品設計」殿軍等5項殊榮。
電遊學程葉俊吾主任表示，電競與虛擬運動遊戲，不僅帶動了整體產業鏈的蓬勃發展，也推進了廣泛的數位娛樂產業，呂明峻老師帶領學生經過長時間的努力與訓練，並展現團隊默契的的磨合與調適，最後在2023 CCCE城市盃數位科藝電競邀請賽抱回好成績，未來電遊學程也會持續培育更多電競人才在業界發光發熱。