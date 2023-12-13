全台首發煙火加藝人跨年搶先唱 新北跨河兩岸2023最後一日登場
全台唯一辦理跨河煙火及活動已進入第3年的新北市，今（13）日於新北市政府舉辦「閃耀新北圈起1314跨河煙火」活動宣傳記者會，除了展現將在淡水、八里兩岸施放總長13分14秒的跨河煙火秀電腦效果外，還找來當天活動主持的黃鐙輝、梁舒涵及歌手許富凱、林俊逸等4位藝人到場增添星光，邀請大家在2023年的最後一日觀賞絢爛的跨河煙火與精彩演出，以幸福的心情迎向全新的2024年。
記者吳嘉億／新北報導
新北市副市長劉和然表示，今年活動最大看點的煙火，施放時間總長13分14秒，總發數超越前兩年，特別設計結合光束效果，虛擬營造全世界最大單塔不對稱斜張橋「淡江大橋」，讓民眾搶先預見之外，還配合明年龍年打造「大龍」意象，還有呈現新北特色的淡水阿給、九份紅燈籠等造型煙火；強調煙火將於31日晚間20時24分施放，是全台首發煙火，邀請市民朋友一起在絢麗繽紛的煙火中，歡喜迎接2024年到來。
新北市政府指出，自本周六16日起，將由新北市立淡水古蹟博物館「光映淡水」系列活動打頭陣，於海關碼頭將有主題裝置藝術、音樂市集、樂團演出等活動；對岸的八里十三行博物館則自30日起，推出「考古圈起來」活動，規劃多元文化音樂會及「NEW轉好運-玻璃珠祈願手鍊」期間限定體驗活動。
新北市政府說到，最後31日下午3時起，則於淡水海關碼頭、漁人碼頭以及八里左岸，規劃有恐龍派對、閃耀舞台、動fun舞台、暖心市集、魔幻舞台5大主題區，安排互動演出、美食胖卡、體驗市集；搭配淡水、八里兩岸既有的文化古蹟及觀光景點，民眾當日可以暢遊淡水、八里兩岸，晚間欣賞煙火，一日好玩好吃都在新北市。
新北市政府說明，31日下午3時起在淡水漁人碼頭的主活動區，推出提供新北在地品牌美食、排隊餐車、手作小物、健康蔬食饗宴的「暖心市集」，舞台區則有YOYO家族、馬戲之門、最萌人偶OPEN！將、新北兒童街舞團表演，下午4時起則由影視歌三棲的藝人黃鐙輝、曾子余、梁舒涵搭檔主持，由演唱台語金曲的歌王許富凱、演繹懷舊金曲的趙詠華及鄭怡、與原住民舞者尬舞的溫嵐，還有人氣男團U：NUS、B.T.O.D、馬念先、林俊逸、板凳樂團等歌手及樂團組合，搭配晚間20時24分的總長時間13分14秒煙火施放秀，嗨翻整個夜晚。
至於煙火的最佳觀賞點，新北市政府強調，在淡水河口沿岸兩側都可欣賞到煙火，其中在淡水端部分，從捷運淡水站至漁人碼頭沿線；八里端部分則是從八里渡船頭開始，一路延伸至風帆碼頭，建議大家31日搭乘捷運、公車等大眾交通運輸到淡水，觀賞最絢爛的跨河煙火與精彩的演出。更多訊息可到活動專屬官方網站或至新北市文化局臉書粉絲專頁查詢。