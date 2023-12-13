▲跑步、運動側腹痛怎麼辦？醫指原因、改善、預防，這樣做最好！

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蔡翔霖醫師表示，跑步或許多有氧運動時出現腹痛，醫學上較普遍支持的觀點有兩種。
器官充血：一是器官充血膨脹，人體在進行運動時血液循環提升，而脾臟和肝臟是血流較高的器官，因此運動時這兩器官的血流也可能較強，進而有正常的充血膨脹、壓迫到腹膜，若是在於脾臟便會出現左上腹痛，若於肝臟便右上腹痛。
呼吸調節：另一觀點是和呼吸調節有關，人體進行運動時耗氧較高，若呼吸未妥善調節，兩側橫膈肌就有可能缺氧而出現痙攣。許多不常運動、剛開始運動的人容易有腹痛情況，就很有可能是因為此原因所致。
用餐後運動的腹痛？至於民眾可能普遍都聽過，「剛吃完東西、喝完水不要運動，小心肚子痛。」確實這對消化吸收也可能會有所影響，不過醫師表示，若是和飲食有關的話，疼痛點應會是在胃腸一帶，通常在中腹、下腹，而不是在側腹，和兩側上腹疼痛沒什麼太大的關聯。
如何避免有氧運動側腹疼痛？醫：可先熱身、循序漸進。
基於上述兩觀點，為避免側腹疼痛，蔡翔霖醫師建議民眾在進行有氧運動前，可先進行適度的熱身運動，例如適度的開合跳，讓身體、脾臟、肝臟可先適應血循，避免短時間內兩臟器有較明顯的充血膨脹現象，有利於減少壓迫腹膜而疼痛的發生率。在開始正式進行有氧運動前熱身也可以調節呼吸，以慢跑來說，在慢跑之前可以先競走讓呼吸適應，接著再開始進行慢跑。
特別是剛開始運動的人：特別是在久沒運動或剛開始進行運動的民眾，更是建議以循序漸進的方式進行，可先嘗試競走一周再視情況調整成慢跑，除了可以降低側腹痛可能，也避免運動強度突然對自身而言相對較強，增加急性心血管事件風險。
跑步、運動側腹痛怎麼辦？醫：最好的方式就是先停下。
先停下運動：在運動的當下出現側腹疼痛，蔡翔霖醫師表示，其實最好的緩和方式就是先停下運動，或是改以相對緩和的運動進行，通常約10-15分鐘便會緩解，待情況改善後再恢復原本的強度。不用多做什麼其他民俗療法，以免傷害器官。例如停下慢跑改為快走，再不行就用走的就好。這不論是對於調節呼吸、或改善因血流的影響，都可以有顯著的改善。
若堅持繼續運動： 有些韌性較強、對自我要求較高的民眾，在側腹疼痛出現時還是會繼續原本的運動。對此蔡翔霖表示，若引起的原因是和前述２原因所引起，並無不可，只是疼痛就是會繼續，若耐得過去也無妨，這２個引起的原因對於人體而言並不會帶來傷害。
特別注意：不過也需要特別留意的是，側腹疼痛也有可能是其他疾病所引起，只是剛好在運動的時候出現，例如膽結石等。因此若是不尋常的側腹痛、經常性側腹痛、沒運動/停止運動也側腹痛、或出現其他異常症狀，應提高警覺，盡早檢查為佳，以利確保身體健康。
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