不用去台東！鳳梨釋迦小7買得到　「啤酒風味」氣泡飲酒測也不怕

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中興大學食品暨應用生物科技學系特聘教授謝昌衛進一步指出，鳳梨釋迦與國人熟知的大目釋迦略有不同、口感更佳Q彈，且甜度更佳，但因為是需要後熟的水果，因此民眾購買後，要先放置3到5天等待熟成，等外皮按起來有類似性皮擦的彈性時，就是最甜、最好吃的時候，放冰箱還可以再放3到5天。
謝昌衛說，在食用鳳梨釋迦時，可以直接剖開、豪邁地挖著吃，或是像處理鳳梨一樣、削去外皮，以切塊、切片的方式吃，如果覺得處理起來很麻煩、或是覺得處理上有困難，現在也可以在統一超商門市直接購買截切後的鮮果產品，或選購麻糬、氣泡飲、吸凍等各式加工產品。
農糧署進一步指出，這次署方攜手7-ELEVEN，首次推出攜手產學界新開發的「鳳梨釋迦蛋糕捲」、「鳳梨釋迦冰Q麻糬」、「鳳梨釋迦乳酸汽泡飲」、「鳳梨釋迦荔枝吸凍」及「鳳梨釋迦啤酒風味氣泡飲」等5項創意新產品，並且推出正值產季、便利即食的產銷履歷鳳梨釋迦截切盒，網路平台也將上架年節送禮大方的鳳梨釋迦水果禮盒等產品，
謝昌衛進一步指出，「鳳梨釋迦啤酒風味氣泡飲」最大的特色在於利用鳳梨釋迦獨特的苦味，打造與啤酒類似的口感，讓民眾喝了有酒的味道、卻沒有酒精的困擾；胡忠一也笑說，「鳳梨釋迦啤酒風味氣泡飲」讓民眾能享受酒的風味、但又不怕上路後被抓酒駕，相關加工品預估會使用約3000公噸的鳳梨釋迦、另約有4000公噸的鳳梨釋迦會作為外銷出口用途。