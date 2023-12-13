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不用去台東！鳳梨釋迦小7買得到　「啤酒風味」氣泡飲酒測也不怕

▲農業部農糧署攜手7-ELEVEN，推出鳳梨釋迦相關產品。（圖／記者林志怡攝，2023.12.13）
▲農業部農糧署攜手7-ELEVEN，推出鳳梨釋迦相關產品。（圖／記者林志怡攝，2023.12.13）

記者林志怡／台北報導

釋迦具有極高的營養成分，含有豐富的維生素、膳食纖維與礦物質，是許多民眾的心頭好，而其中「鳳梨釋迦」又是台灣獨有的特色品種，產地大多分佈於台東，以往民眾想嚐鮮往往得直奔產地或苦等網購，但農業部農糧署攜手統一超商、推出5款創意新產品，也有便利即食的鳳梨釋迦截切盒可供選購。

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農糧署長胡忠一表示，「鳳梨釋迦」是由台灣培養的品種、全世界也只有台灣有此一品種，台灣目前的種植面積與國人較為熟知的「大目釋迦」相當，不過今年鳳梨釋迦的預估產量較去年減少40%、僅1萬5880公噸，造成今年量少價高的情況。

中興大學食品暨應用生物科技學系特聘教授謝昌衛進一步指出，鳳梨釋迦與國人熟知的大目釋迦略有不同、口感更佳Q彈，且甜度更佳，但因為是需要後熟的水果，因此民眾購買後，要先放置3到5天等待熟成，等外皮按起來有類似性皮擦的彈性時，就是最甜、最好吃的時候，放冰箱還可以再放3到5天。

謝昌衛說，在食用鳳梨釋迦時，可以直接剖開、豪邁地挖著吃，或是像處理鳳梨一樣、削去外皮，以切塊、切片的方式吃，如果覺得處理起來很麻煩、或是覺得處理上有困難，現在也可以在統一超商門市直接購買截切後的鮮果產品，或選購麻糬、氣泡飲、吸凍等各式加工產品。

農糧署進一步指出，這次署方攜手7-ELEVEN，首次推出攜手產學界新開發的「鳳梨釋迦蛋糕捲」、「鳳梨釋迦冰Q麻糬」、「鳳梨釋迦乳酸汽泡飲」、「鳳梨釋迦荔枝吸凍」及「鳳梨釋迦啤酒風味氣泡飲」等5項創意新產品，並且推出正值產季、便利即食的產銷履歷鳳梨釋迦截切盒，網路平台也將上架年節送禮大方的鳳梨釋迦水果禮盒等產品，

謝昌衛進一步指出，「鳳梨釋迦啤酒風味氣泡飲」最大的特色在於利用鳳梨釋迦獨特的苦味，打造與啤酒類似的口感，讓民眾喝了有酒的味道、卻沒有酒精的困擾；胡忠一也笑說，「鳳梨釋迦啤酒風味氣泡飲」讓民眾能享受酒的風味、但又不怕上路後被抓酒駕，相關加工品預估會使用約3000公噸的鳳梨釋迦、另約有4000公噸的鳳梨釋迦會作為外銷出口用途。

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