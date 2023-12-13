▲于美人血壓飆234！　醫驚見心跳異常：恐是中風或腦水腫徵兆

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腦壓爆高！ 庫欣氏反射無正確搶救恐致死姜冠宇發文表示，于美人收縮壓飆到234/123 mmHg，可能不只有單純「高血壓」而已。他注意到照片顯示心跳才65 bpm，這個看起來輕鬆的脈搏，其中一個監測方向就怕是「庫欣氏反射」（Cushing reflex 或 Cushing’s Triad），代表的是腦壓爆高，高到心臟認為要異常收縮壓才能衝過腦壓，完成腦血管灌流給予氧氣供應，所以這都是要出血性中風或是腦水腫（腦疝、壓到腦幹會窒息的）的徵兆。
他進一步解說「Triad三聯徵」，如果案主接著發生下列狀況，恐要送加護病房：
1. 血壓繼續爆高
且收縮壓脫離舒張壓，差距拉大。
2. 心搏反而反向過慢
在有庫欣氏反射初階的時候未必反映出來，但是若沒有及時正確治療，可能就明顯了，比放說來到50 bpm以下。
3. 呼吸開始不規則、頻率整體變少
跟休克不同啊，休克是呼吸頻率代償增加，看起來急促；但是腦壓高的病人是呼吸頻率降低，但是是用力的，有效呼吸變少了。
醫師提醒，單就于美人所發的照片顯示，她的情況跟一般跟老人家聚餐、飯飽酒足後很高興（通常心跳也會跟著稍快），量收縮壓來到170mmHg是截然不同的狀況。一開始有頭痛、或是頭部有外傷後整體狀況不對，都要當心。重點是連續監測下，整體症狀有沒有朝向這個庫欣氏反射的變化趨勢，有的話，就趕快進入急重症治療，也要好好休息一陣子！是第一時間絕對要小心的。
姜冠宇並表示，以上是臨床醫師的思路，有一份警覺是必要的。以上不能取代現場的狀況，也不能取代案主主治醫師的評估，也許後來劇本就不是這樣，也恭喜案主了。最後，他也呼籲政府機構鼓勵新創資源提供給長輩穿戴裝置，並在PO文底下補充「庫欣氏反射發生，沒及時找到病因正確搶救，是會死人的喔」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60218
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