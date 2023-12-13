高英軒「支持兄弟」黃健瑋 見#metoo風暴自省：那把尺很不容易
45歲高英軒和圈外小6歲女友交往3年多，2人想法一致「不婚、不生」。他和黃健瑋、莫子儀、莊凱勛、施名帥合稱「北藝五少」，前陣子兄弟之一的黃健瑋捲入#metoo風波，他今（13）日出席記者會表示：「有關注，在可以理解的狀態，都是站在兄弟來理解。」也會自醒是否在過往拍攝時，有讓對手演員感到不舒服，他無奈表示：「我們工作在這個尺上很不容易。」
記者蔡依庭／台北報導
高英軒在公視電視電影《彈味中的嬰孩》和女主角楊富江有許多親密戲，在開拍前有做了許多練習。他其實早已是「老司機」，有許多情慾戲的拍攝經驗，也演過男同的戲，但他近期有想法有些轉變，以前會認為和男生拍沒什麼好擔心，現在則性平意識抬頭，他說：「我不能因為他是男生就不擔心感觸，哪邊可以觸碰哪邊不能觸碰，現在都要注意。」
講到這類的話題，他的好兄弟黃健瑋也在今年捲入性騷事件，他今天滿大方談論此事，但講的內容又不是非常清楚，「在可以理解的狀態，都是站在兄弟來理解，應該這樣講，有任何人受傷都不應該讓這件事存在，我曾經也在想，我們到底有沒有不合時宜的動作，有沒有傷害到其他人。」再想想，可能真的太不容易了，他再度強調：「想說自己在工作狀態下，（是否）造成別人的不適。」後來，他有另外解釋：「『支持兄弟』是支持法律途徑的這部分。」
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