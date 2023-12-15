專訪／狂讚蕭美琴參選幫民進黨大加分　許淑華：她溫暖直白又愛貓

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許淑華接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示，蕭美琴的參選，對於民進黨的立委參選人具有滿強的加分效果，她分析，第一當然是因為蕭美琴擔任駐美代表的歷練，在期間用堅定的態度表達台灣的立場，甚至跟美國政壇建立了友好且長時間的互動，許淑華說，蕭美琴對美關係的建立自從當立委時就開始，所以與美方建立深厚的信任感、美方對於蕭美琴也讚譽有加。
此外，在擔任駐美代表的期間，蕭美琴也大量的接受外媒的訪問，在面對媒體的尺度拿捏、發言上，也都是她擅長的，許淑華認為，蕭美琴未來若成功擔任副總統，可以帶領台灣穩固與美國的關係。
第二，蕭美琴的發言不是政治性語言，許淑華以前台北市長柯文哲為例，她認為柯文哲一開始受年輕人的喜歡，是因為直白、非政治性語言的發言，但在經歷同婚、歧視女性、對下屬惡劣的態度等事件爆發後，在年輕人的支持度是大減的；而蕭美琴的發言都並非訴諸政治語言，加上蕭美琴也非常認真，到每個選區助選時都會先做功課、看有什麼小故事可以分享，以及做她自己，這些都是年輕人會喜歡的元素。
第三就是蕭美琴去花蓮參選的期間，蕭會去花蓮開疆闢土，是蔡英文總統當時要求的，「年輕人從政一定要去服務處先磨練。」許淑華笑說，「你才知道你要做什麼，那你才知道他們痛苦在哪裡、或他們需要什麼，美琴就是在那十年歷練很多。」蕭美琴的在輔選時的改變，她感受非常深刻。
最後就是蕭美琴是動物派，「她是真的很愛貓」，既然對動物都這麼有愛心，對人一定會有愛心。總結來說，蕭美琴與蔡英文總統、與美國關係良好、加上不超越賴清德的身分，用非政治性語言、做自己的態度，拼命的安排輔選行程，這些都對民進黨的立委選情有加分。
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