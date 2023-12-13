▲未來每30分鐘增1失智者！總統大選卻無實質政見　民團提7大政策建言

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總統大選7大政策建言 籲公布「失智症政策3.0」台灣失智症協會暨十四個民間團體共同對2024總統大選提出以下7大政策建言：
- 設立《失智症防治照護專法》，推動國家層級政策：
為確保國家政策的穩定及永續發展，建議效法日、韓設立《失智症防治照護專法》，明定政府權責，定期檢視、更新國家政策，並由行政院設立「失智症政策推動小組」，以國家層級推動前瞻性政策規劃，加強各部會在防治、診療、照護整合協作力度。
- 確實掌握失智症人口及需求，精準布建相關資源：
建議定期辦理「失智家庭生活狀況及需求調查」、設計失智症單一登錄系統，確實掌握疾病趨勢、服務需求，也更能以實際人口精準布建醫療照護相關資源。
- 規劃穩定財源以及長期政策，健全失智照護體系
國家應穩定財源，並透過中長期政策規劃，健全發展質量兼具的失智照護體系並重視治療、照護的研究發展。
- 加強多樣性服務和資源銜接，降低家庭照顧負荷
為確保獨居、疾病識能不足、照顧資源缺乏的失智者得以接受良好照顧，也讓家庭照顧者無須在分立的資源系統中四處求助，應發展多樣性支持照護服務，並廣設如「失智共同照護服務中心」整合型諮詢窗口，及時銜接各類資源服務。
- 普及提供有效延緩失智服務，維持自立生活功能：
建議在各類長照服務、社區據點中普及提供有效延緩失智服務，透過認知功能、生活功能與健康狀況等指標，監測服務品質、評估政策發展。
- 因應年輕型失智者特殊需要，給予適切支援服務
目前政策以高齡失智者為主提供服務、資源配置，使年輕型失智症可取得的照護資源和支持服務相當有限。因應年輕型失智者特殊需要，如經濟、就業、未成年子女照顧、延緩失智活動類型等，應提供全方位的適切支援服務。
- 營造失智症無障礙生活環境，打造友善共融社會
因此，除了持續強化對各行業的失智識能宣導及友善態度外，更要向下扎根從學童教育開始著手，從制度面積極去除障礙，提供必要支持服務，如：在交通、消費、金融手續、受虐通報等方面進行案例蒐集和制度檢討，發展行業指引和創新支持服務，打造失智友善共融社會。
超高齡社會面臨失智挑戰 牽涉範圍各界應重視台灣失智症協會強調，失智症是超高齡社會無可迴避的國家挑戰，不僅涉及醫療長照與社福政策，更包含警政走失議題、交通安全議題、社會教育宣導、金融財務安全和法律權益維護司法制度等議題，需以國家級整體戰略積極因應。
失智所帶來的個人、家庭及社會高度負荷與照顧成本和每個人都息息相關，台灣失智症協會呼籲各界應重視，各黨總統候選人也應以7大政策建言，迅速公布「失智症政策3.0」政見承諾。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60221
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