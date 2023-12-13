▲【寵物專輯】吸入性過敏變大頭狗！　毛小孩常見過敏Ｑ＆Ａ

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狗狗容易有哪些過敏問題？狗狗的常見過敏問題，在 狗狗身上終身多少都會遇到皮膚的問題，如毛囊炎、錢癬（黴菌感染）、跳蚤、壁蝨、寄生蟲都是常見的皮膚問題。
芝山動物醫院曾治鈞院長表示：「外在環境因子相對好解決，大家現在最困擾的，也是最難治療的就是過敏，根據統計大概有15%的狗狗可能有過敏體質，視其程度輕重作為環境的調整依據。」
狗狗過敏有哪些類型？對飼主來說能夠找出過敏因子是最好的，例如食物過敏就相對好控制，只要更換飲食內容、處方飼料，改變飲食方式就可以避開，不過讓大家真正頭疼的是「吸入性過敏原」，也是狗狗過敏的大宗，食物過敏大概佔30%、吸入性過敏佔70%，吸入性過敏根源常常是在居家環境就存在的過敏原，例如：塵螨、蟑螂的排泄物、PM2.5、環境微粒子、灰塵、花粉等等。
曾治鈞院長表示：「吸入性過敏是最麻煩的，狗狗不可能讓牠戴一個口罩，牠絕對把它扯爛，所以過敏原的排除是飼主會遇到最困難的部分，但是很多飼主會覺得說，既然有過敏原就把家裡全部緊閉，就能夠避掉過敏原，但是剛好相反，根據環保署網站室內空氣的研究指出，室內空氣比室外空氣髒2到5倍，因為室內悶在裡面，很多髒東西都在裡面循環，排除不掉，所以反而室外空氣比較乾淨。」
狗狗過敏如何預防？曾治鈞院長：「除了平常的家具、狗狗的活動範圍清潔以外，通常遇到過敏我會建議室內空氣要保持流動，可以把室內的髒東西往外排，如果真的很擔心就在通風以後，把門窗關起來，家裡放一個空氣清淨機，把室內再過濾一下，這樣的話才可以把室內的髒東西排出去。」
狗狗吸入性過敏可能是什麼原因？現在很流行家裡會放一些芳香劑、薰香燈、擴香，聞起來很香，但是這些其實都是非常常見的嚴重過敏來源，有些飼主會認為標榜天然的薰香就可以，但曾院長表示：「天然的東西不會這麼濃，維持這麼久的香味，燃燒也一定會產生化學物質，對於狗狗這種嗅覺敏感的動物來說，都可能成為嚴重過敏原，我們在臨床上遇到很多相關的案例，有一個飼主只是點了一個擴香，狗狗除了全身過敏以外，整個頭腫得像大頭狗一樣，甚至嚴重到開始拉血，引發全身性過敏，不只有皮膚，連腸胃道都開始出問題，這在我們臨床上很常遇到，飼主他跟我們溝通後，叫飼主停止點擴香，狗狗就沒事了。」
曾治鈞院長建議：「可能有寵物的地方，因為這是牠們的生活環境，牠們幾乎24小時待在那個環境裡面，而我們人會出門上班，身體體積也比較大，能夠接受的刺激耐受性比較多，所以不能用人的生活型態來跟寵物比，所以儘量要把這些空氣中的化學物質儘量減少、避免，或是要藉由室內通風，才可以讓過敏的機會降到最低，這個是我們在臨床上最希望飼主可以著手改善的。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60183
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