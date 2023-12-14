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趙少康宣稱推18歲公民權否則辭職　林楚茵翻昔日發言「打臉自己」

▲國民黨副總統候選人趙少康昨出席「政治大學青年與副總統候選人座談」。（圖／記者林調遜攝，2023.12.13）
▲國民黨副總統候選人趙少康昨出席「政治大學青年與副總統候選人座談」。（圖／記者林調遜攝，2023.12.13）

記者陳佩君／台北報導

針對國民黨總統候選人趙少康宣示，若他當選了副總統，一年之內沒推動18歲公民權，「我就辭職不幹了」一事。對此，民進黨發言人林楚茵今（14）日翻出趙昔日發言，質疑他為了選票，打臉過去的自己。

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林楚茵指出，趙少康在2020年說，「不讓年輕人投票，就不讓年輕人投票怎樣？下修到18歲，18歲到20歲都是民進黨的，會投你嗎？」2023卻稱「支持18歲公民權」、「我一定盡力推動，若上任一年內沒有推動，我就正式宣布副總統辭職不幹」。
　
林楚茵說，她昨天才說趙少康打臉侯康配、侯康貸，臉都還沒消腫，投機的趙少康晚上再打自己臉，說就任一定盡力推動18歲公民權修憲。

林楚茵提到，趙少康怒拍桌「就不讓年輕人投票」言猶在耳，現在選舉面對年輕人，馬上改口說支持18歲公民權、當選必推動修憲，「趙少康為了選票打臉過去自己，什麼支票都能開！」、「根本就是騙票」。


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