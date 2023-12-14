▲隆乳科技大翻新　假體超多眼花撩亂該怎麼選？

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三種新款假體上市，隆乳手術選擇更多元隆乳材質不斷更迭，除了柔軟度再升級，連術後的保養方式也化繁為簡更加輕鬆，而目前最熱門的三款假體「女王波」、「歐洲終身保固義乳」、「魔滴二代」更是隆乳市場的生力軍。三款都主打著極致柔軟與術後的輕鬆保養，讓許多愛美女性及產後媽媽都忍不住一窺探究。不過雖然這三款假體特質相近，難免也有差異，究竟該怎麼選擇，也是一門課題。
女王波隆乳 AI精準填充 打造豐滿感女王波是由隆乳大品牌所推出的新型矽膠假體，主打AI精準填充，每顆女王波具有95-99%的飽滿度，能輕鬆營造出豐滿的胸型。整形外科李博文醫師分析，女王波使用一級的記憶柔軟凝膠，精準的填充率除了能擁有安全的凝聚力，亦能讓胸型呈現波動的柔軟感，一次升級多個罩杯也不用擔心有假體的邊緣感。非常適合追求上圍豐滿的女性。
▲李博文醫師指出女王波的AI精準填充更能打造豐滿柔軟的上胸。
來自歐洲終身保固義乳 適合亞洲胸廓 營造深邃乳溝東方女性先天身型嬌小偏薄身，也因為骨架關係，上胸與胸型都較扁平。而近期來自英國大廠的隆乳假體，則是針對亞洲女性纖細體態與窄小下圍胸廓所設計的一款義乳，在同一個尺寸下，假體則比他牌擁有更堅挺的高面，所以更能營造深邃的乳溝感。整形診所院長方穎涵醫師更點出，使用的乳腺組織動態凝膠是專為乳房組織重建所設計的，故能自然模仿乳房組織結構更加自然，且具有高凝聚力特性，幾乎牢不可破，上市後便受到許多亞洲女性的青睞。同時在安全度上，更是成為領頭羊，率先打出終身保固的方案，為女性健康盡更大的心力。也因為設計上的多重優勢，對於嬌小體型，又想追求深邃乳溝感的女性可說是一大福音。
▲對於體態嬌小纖細的亞洲女性，方穎涵醫生推薦精緻又堅挺的歐洲新品牌
魔滴二代隆乳頂規體驗 享受無慮的自由律動絕世好波已升級到第二代，除了保有原本一代的安全性之外， 2.0更加優化假體的延展性與柔軟度，讓你能更輕鬆享受自由律動。具有高階內視鏡隆乳15年以上經驗的整形外科黃仁吳醫師也指出二代的柔感膠體貼合新技術，具有獨特的交互作用，植入後能快速與人體組織結合；加上使用超級矽膠與超彈力內層膜，能在隆乳手術時達到更小更隱痕的切口，且能享受術後躺著圓盤，站立時水滴的脂感胸型，除此之外2.0克服一代較Q彈的手感，植入後可以享受更柔軟更擬真的觸感。同步除了保有一代魔滴的Qid微型晶片可記憶追蹤之外，升級的湛藍防護層更是國際標準安全的250倍。因為具有頂規的美好體驗，二代隆乳更加適合追求自由律動與飽滿水滴狀的愛美者。
▲資深整形外科黃仁吳醫師指出，二代的柔感膠體，讓你在任何動作都能安心不穿幫。
隆乳手術停、聽、看 慎選專業最重要變美、變得更好，是許多人一輩子的課題，隆乳手術則是其中一個捷徑，不過隆乳手術是屬於大型醫療行為，建議在選擇診所上除了要有專業的內視鏡隆乳工具、多樣性的假體選擇外，更需要注意手術醫生的經歷與專業。黃仁吳醫也告誡隆乳手術勿操之過急，除了多上網自行先做功課之外，還可以多聽不同醫生的作法與其隆乳案例，更要重視術後回診追蹤服務，同時在手術前充分了解術前術後的注意事項才能讓隆乳手術盡善盡美喔！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60234
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