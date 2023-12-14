宣布明年520卸任　吳釗燮：卸任前每一天都將全力以赴

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華爾街日報報導，吳釗燮是台灣民主化以來任期最長的外長，評論他的卸任將使台灣在美中關係不確定之際，少了一位經驗豐富的外交高層官員。
吳釗燮應詢表示，他任內最自豪的事，是國際社會比任何時候都更加關注台灣。當前國際領袖普遍認同台海和平穩定的重要性，是全球安全繁榮不可或缺的一部分，並且反對片面改變台海現狀；吳釗燮說明，國際社會此時更加守護台灣，史無前例。吳也提到，上任迄今接受了306場國際媒體訪問，積極為台灣發聲，將盡一切努力繼續讓世界聽到台灣的聲音。
針對台海及區域情勢，吳釗燮指出，我國持續關注台灣周邊的安全情勢，致力避免戰爭發生。蔡英文總統就任以來不斷展現與中國和平對話的善意，但面對中國持續武嚇，台灣也必須強化國防，同時爭取國際支持，以嚇阻中國冒進。中國擴張野心聚焦台灣，並擴及東海、南海等地，各國領袖除了重申台海和平穩定的重要性，美國和其盟友也已採取維護區域和平的具體行動，例如美、日、韓在「大衛營峰會」後形成新安全聯盟，美、加、日、澳也與菲律賓展開合作，相信都對中國產生極大的威懾作用。
針對中國可能對台封鎖，吳釗燮表示，台灣已積極在能源、糧食及彈藥庫存、以及基礎建設韌性等面向預為因應。但封鎖是國際法下的戰爭行為，將導致嚴重後果。此外，干擾台灣海峽的空海交通或阻礙世界的晶片供應鏈，不只危及台灣也會影響到全球，相信國際社會無法坐視。
吳釗燮也強調，台灣除了鞏固邦交，以直接嘉惠人民的「台灣模式」與友邦交往外，也需要與理念相近國家建立友誼和夥伴關係。台灣與美、英、加、德、法、日、澳及中東歐國家的關係持續快速發展，各國政要接連訪台、歡迎台灣官員往訪、以及在重要場合發表支持台灣或反對中國片面改變現狀的談話，都使我們在面對來自對岸的壓力時，感覺到相挺的力量，台灣並不孤單。
「華爾街日報」創刊於 1889年，是美國發行量最大的報紙，側重商業、金融報導，就政治議題也有精闢的分析，極具輿論影響力。