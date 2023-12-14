▲常下腹悶痛、私密處疼痛？小心是骨盆腔炎，中醫指各症狀留意！

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徐碧韓醫師表示，骨盆腔炎是生殖器官、周圍的結締組織、骨盆腔腹膜發生炎症的統稱，這並非只有女性會發生，男性也有可能出現。
徐碧韓醫師指出，骨盆腔炎的症狀視個人而有所不同，最常見的症狀可包括陰莖、陰囊、龜頭、會陰等會陰部疼痛。恥骨部位疼痛。下腹鈍痛、下腹下墜感、下背疼痛、腰骶部疼痛、腹股溝區域疼痛等骨盆腔區域疼痛。性行為方面則可能出現性功能障礙、性行為過程或性行為後感到疼痛。另也可能造成不孕。女性則會白帶增加、月經不規則。上述這些症狀也容易因為疲勞、免疫力下降、女性生理期等因素加劇。
骨盆腔炎盡早妥善治療，以免將來可能反覆發作！
徐碧韓醫師表示，發現骨盆腔炎相關症狀，建議盡早檢查治療，骨盆腔炎可分為急性、慢性兩種，若在急性期沒有妥善徹底治療，將可能轉變為慢性骨盆腔炎、反覆發作，除了引起慢性骨盆腔疼痛外，也增加不孕症、子宮外孕等風險。
此外，若慢性骨盆腔炎久了，也將可能產生慢性骨盆腔疼痛症候群，這不是一種疾病，而是由神經、肌肉、內分泌系統交互作用下產生的一種症候群。
雖說進展至此中醫亦可透過藥物治療；針灸處理局部因發炎而緊繃的筋膜、降低肌肉張力、改善疼痛、恢復骨盆底肌功能，不過若能盡早在急性期剛發生時治療，自然還是上上之策。
中醫看骨盆腔炎分２症型，症狀、治療也會略所不同！
徐碧韓醫師指出，從中醫的觀點來看，慢性骨盆腔炎大方向而言可分為濕熱瘀結型、寒凝氣滯型兩大症型，症狀略有差異，治療方向也會略有不同。
濕熱瘀結型的患者，易低熱起伏，腰痠腹痛，胸悶納少，口乾不欲飲，女性分泌物色黃穢臭，大便秘結或稀溏，小便短赤，舌質紅，舌苔薄黃，脈弦細。治療就會以宜清熱利濕、活血化瘀為主進行，例如龍膽瀉肝湯。
寒凝氣滯型的患者，則易小腹脹痛有冷感，腰痠痛得溫則舒，女生帶多清稀，舌質淡或有瘀點，舌苔白膩，脈沉遲。治療就會以溫經散寒、行氣活血進行，例如溫經湯、桂枝茯苓丸等。
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