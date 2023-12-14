▲七旬翁染疫自體免疫疾病大復發，醫師呼籲提高警覺及時回診監測病況！

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自體免疫疾病好發女性 基因、家族史、後天環境都是發病原因台中榮總過敏免疫風濕科主治醫師顏在弘表示，在過敏免疫風濕科門診中，患者以全身性自體免疫疾病居多，其中修格連氏乾燥症、多發性肌炎、硬皮症、全身性紅斑狼瘡最為常見。由於女性賀爾蒙一般被認為會誘發免疫系統活化，因此多數自體免疫疾病好發於女性身上。值得注意的是，有自體免疫疾病家族史的族群有較高罹病的機率，但基因僅占發病原因中的一部分。以僵直性脊椎炎為例，統計顯示，帶有致病基因的人僅約1-2％會發病，但同時帶有致病基因且一等親中有僵直性脊椎炎者，發病風險則上升到20％，顯見家族史和基因都是重要的風險因子以外，後天環境也是導致誘發的因素之一。
研究顯示：新冠染疫康復後 自體免疫疾病發病風險高1倍！新冠肺炎病毒感染誘發的免疫反應可能會增加罹患自體免疫疾病的風險！顏在弘醫師提到，近期在知名醫學期刊《刺胳針》的子期刊發表了兩篇大型研究都指出，感染新冠肺炎後，即便康復痊癒，產生自體免疫疾病的風險也會增加，根據大規模研究數據分析發現，確診後自體免疫疾病發病的風險比未感染者高，不過，其中香港學者的研究進一步發現，施打至少2劑疫苗有助於降低因此罹患免疫疾病的風險。
後疫情時代，控制病情才是自保之道！顏在弘醫師強調，規律服用藥物控制病情是自體免疫疾病患者維持免疫系統功能最重要的方式，感染新冠肺炎時需短暫停止部分免疫抑制劑，建議急性期過後，應及時回診與醫師討論調整藥物，以免疾病復發；目前研究顯示，使用高劑量類固醇或施打特定生物製劑的病友，染疫後併發重症的機率會明顯增加，提醒此類患者，應更謹慎避免染疫、與醫師討論適合施打疫苗的時間以維持保護力，是面對新冠病毒威脅較好的預防策略。
隨著疫情趨緩、進入後疫情時代，民眾對於新冠病毒習以為常，然而，規則就醫及持續用藥是免疫風濕科病友不變的自保之道。臺中榮總將於12月16日舉辦「2023年免疫風濕疾病病友會聯合大會」，會中將由多位專科醫師提供最新資訊，幫助病友維持良好生活品質。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60236
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