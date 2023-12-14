▲當心求醫反變幫兇　【懶人包】破解赴陸器官仲介三大詐騙話術

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▲2000年後中國有大量器官來源，等待時間短、品質高，甚至可指定手術日期，外界質疑與批判來源正當性。（台灣國際器官移植協會提供）
中國器官仲介 說詞一「只要給我一筆錢，器官不用等，1、2周就可以很快找到合適器官。」
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在中國，腎臟與肝臟平均僅需等待1、2周。相較歐美國家捐贈系統完善，器官配對都要等待好幾年，腎臟平均需等待3年，肝臟平均需等待2年。
器官移植是無償的，在國內外買賣器官皆為違法行為。根據我國《人體器官移植條例》，違者處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金。
不僅如此，到國外器官移植為完整通報者，健保不予給付抗排斥藥物。《人體器官移植條例》16-1條規定，違者處3萬元以上15萬元以下罰鍰，並得連續處罰。
中國器官仲介 說詞二「中國大陸人多，有很多器官來源，而且正規醫院都在做，是合法的。」
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人多不等於器官多，中國大陸器官捐贈度低，供給不了現有移植手術量，器官來源是黑幕。而且不是規模大就合法，由於利益龐大，已經形成官方主導的犯罪產業鏈。
在中國器官來源不明的情況下，急需換器官的國人直接或間接的助長了中國活體器官的需求，促使中共活摘盜賣人體之活體器官暴行更為猖獗。
而買賣仲介、轉介或後續治療的相關台灣醫療人員，恐牽扯其中。據我國《人體器官移植條例》16-1、16-3條規定，醫事人員違反且情節重大者，並得廢止其醫事人員證書。
中國器官仲介 說詞三「很多都是用死刑犯的器官，死了捐器官也是做好事。」
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難以確認死刑犯在高壓環境下是出於自由意志捐贈。根據國際特赦組織估計，中國死刑犯人數每年約1、2千人，但中共官方公布的器官移植手術量每年上萬例。其中數據差距，經國際調查，真正的大量來源是良心犯。所謂的良心犯，指的是沒有任何犯罪行為，卻因種族、信仰或政治等因素而遭監禁或迫害的人。
▲位於倫敦的中國法庭判決，遭活摘器官的主要來源為法輪功修練者及維吾爾族人。（台灣國際器官移植協會提供）
中國大陸的器官來源一直受到外界質疑與批判。中國大陸從2000年後有大量的器官來源，等待時間短、品質高，甚至可以指定手術日期，顯示存在不尋常的大量活體器官庫來源。
許多國際組織、人權團體、各國政府的調查報告及專家分析確認了「活摘及盜賣人體活體器官是中共獨裁政權下主導的暴行。2019年，在倫敦成立之獨立「中國法庭」（China Tribunal，https://chinatribunal.com/）調查中共活渣器官的真相，判決法輪功修煉者和維吾爾族為活摘器官最主要的來源。該判決也獲得歐美政府及國會人權報告所引用。
有鑑於此，台灣國際器官移植關懷協會於2021年聯合國大會召開期間，與歐美亞洲的5個非政府組織，共同聯合舉辦「打擊及防制活摘器官之世界峰會」，提出打擊及防制活摘器官具體做法，並呼籲全球民眾簽署響應「反活摘之世界宣言」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60204
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