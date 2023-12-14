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防堵選舉賭盤影響選情 臺中檢警斷金流近2千萬

▲防堵選舉賭盤影響選情，臺中檢警斷金流近2千萬（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲防堵選舉賭盤影響選情，臺中檢警斷金流近2千萬（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

全國掃蕩及淨化選前社會治安，防範幫派槍械暴力危害與防制選舉賭盤，臺中市政府警察局第四分局專案小組報請臺中地檢署道股陳祥薇檢察官指揮偵辦，鎖定42歲黃姓男子經營總統選舉賭盤，並招募下線，吸金新臺幣近600萬元，日前專案小組持臺中地方法院核發搜索票及拘票於北區查獲黃嫌到案，當場查扣經營賭盤相關證物。全案依違反總統及副總統選舉罷免法及刑法賭博罪移送臺中地檢署偵辦。

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本次全國同步查緝賭博專案期間，中市警四分局密集執行3波搜拘行動，合計搜索6處，共計查獲總統選舉賭盤6件10人、六合彩賭博案1件1人、簽賭網站2件3人，合計9件14人，查扣簽賭現金875萬5,300元、電腦及筆記型電腦3台、手機9支，總統大選簽單7 張、清查帳面賭博金流達1,802萬3,853元。


另分局偵查隊與中市刑大偵八隊、科偵隊及刑事局第四大隊第三隊共組專案小組，分工進行近3個月蒐證解析張嫌(48歲)經營賭博網站連線紀錄及追查相關據點，會同第五分局至北屯區查緝張嫌到案，當場查扣經營賭盤工作手機、2024總統選舉賭注簽單、賭資現金100萬等證物，並向上溯源查獲上游組頭張嫌(56歲)、朱嫌(47歲)、簡嫌(49歲)、徐嫌(57歲)等4人到案，全案依違反總統及副總統選舉罷免法及刑法賭博罪移送臺中地檢署偵辦。


第四分局分局長李建興表示，隨著總統副總統大選將屆，防止境外勢力、暴力、選舉賭盤、假消息介入選舉，強力查賄就是最好的反賄選，本分局對於企圖影響選情的賭博犯罪，將嚴查究辦；另民眾若有發現賄選，請務必撥打110報案專線或賄選檢舉專線「0800-024099#4」，檢舉獎金最高1000萬，共同建立乾淨、廉潔之選舉環境，維護臺灣民主價值。
 

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