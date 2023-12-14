▲台灣C肝再治4.8萬人便達WHO目標　消除進度「C肝根除地圖」一目了然

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推動C肝治療治療 擴大免費篩檢服務為加強C肝防治，衛福部於2018年訂定「國家消除C肝政策綱領（2018-2025）」，將「以治療引領預防」、「以篩檢支持治療」、「以預防鞏固成效」作為政策方向，呼應世界衛生組織（WHO）提前消除病毒性肝炎的計畫性目標。
在治療的部分，健保署自2003年10月起開始推動C肝治療計畫，並實施C肝感染者醫療給付方案，約有8萬人透過干擾素治療成功，另外自2017年起健保開始提供的C肝病人免費C肝全口服新藥治療，截至今年8月止，共治療15.7萬人，平均治療成功率達98.4%。
針對篩檢的部分，國健署為篩出慢性C肝病人，自2011年8月開始提供民國55年次（含）且滿45歲的民眾終身1次B、C 肝免費篩檢服務，並在2020年9月起開始擴大篩檢年齡。
目前，45－79歲民眾、40－79歲原住民只要符合篩檢資格，進到成人預防保健特約醫療院所，都可以接受C肝篩檢。國健署表示，截至今（2023）年8月止，累計篩檢人數（包括非成健篩檢管道）已超過540萬人。
建立「C肝根除地圖」 分享國內根除策略與成果另外，台灣肝臟學術文教基金會也與國健署、台灣消化系醫學會、台灣肝臟研究學會等合作建立一個線上數位生態系統「臺灣C型肝炎根除地圖」網站（網址:https://www.taiwan-hcv-elimination.org/）。
國健署表示，該網站由中山大學醫學院余明隆副校長主持，為台灣醫療專業人員、政策制定者和公眾建制了一個清晰的模式，提供台灣最新的C肝根除數據，同時提升民眾對C肝的知識。
除此之外，網站也致力於接軌國際，分享台灣的策略、經驗和成果。國健署提到，這不僅是台灣實現C肝根除目標的關鍵工具，也為其他國家提供成功的C肝防治範本，期待在各界共同努力下，積極擴大C肝篩檢涵蓋率，及早找出C肝病人進行治療。
吳昭軍署長也呼籲，民眾若符合C肝篩檢資格，應主動接受篩檢，篩檢C肝抗體陽性者，應進一步接受C肝病毒檢測，如果C肝病毒檢測陽性，應積極接受治療，以降低未來發生慢性肝炎、肝硬化及肝癌風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60197
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