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轟候選人不屑家長！59教團今辦總統候選人教育座談會、3人皆未到

▲59教團今（14）日辦2024總統候選人教育政策座談會，3人皆未到場，僅柯文哲以視訊參與。（圖／記者李琦瑋攝，2023.12.14）
▲59教團今（14）日辦2024總統候選人教育政策座談會，3人皆未到場，僅柯文哲以視訊參與。（圖／記者李琦瑋攝，2023.12.14）

記者李琦瑋／台北報導

國教行動聯盟、全國家長會長聯盟暨57個教育團體今（14）日共同辦理「2024總統候選人教育政策座談會」，邀請3位總統候選人與會，回應家長最關心的10大教育議題。全國家長會長聯盟創會理事長陳鐵虎表示，9月份至今不斷聯絡協調，結果3位總統候選人皆未出席，對於家長的意見不屑一顧，感到非常遺憾與憤怒；據了解，民眾黨總統候選人柯文哲以視訊與會、國民黨總統候選人侯友宜派代表吳清基參與、民進黨總統候選人賴清德則未到場也不派代表出席。

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2024大選在即，國教盟、全國家長會聯盟10月公布最新問卷調查「家長最關心的10大教育議題」，家長最重視孩子的「品格教育」，其次是「校園安全」包括新興毒品、菸品的危害，以及校園霸凌及性平事件，第3名是「提升學生的心理健康並降低自殺率」。

陳鐵虎致詞時表示，3位總統候選人未到場，對家長不屑一顧，但家長的聲音也該聽一聽，針對3陣營忽略廣大家長聲音，感到非常遺憾與憤怒；教育是國家基石，教育成功國家就有希望，教育不能抹滅，候選人漠視家長聲音，讓家長情何以堪？並憤怒表示，想發起投廢票運動。 

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，9月份至今不斷聯絡協調，請3黨總統候選人，回應家長最關心的10大教育議題，並與關心教育的公民團體分享教育理念與願景，透過公開分享與對話，讓全國民眾更了解候選人對教育政策的立場。

王瀚陽說，原本規劃3個獨立場次，讓各候選人有各自的專場，但候選人皆未能參與，才會在今天邀請3位同場不同台，結果今天柯文哲、國民黨副總統候選人趙少康，先以影片說明教育政策，隨後柯文哲以線上視訊方式，接受現場家長提問，國民黨陣營則派代表吳清基與會，回答家長提問。

王瀚陽表示，而賴清德競選總部於前一天、12月13日晚間才臨時通知不派代表出席，令主辦單位感到錯愕與遺憾。賴陣營正副總統候選人未能親自出席，亦未派代表參與，顯示其並未能將攸關孩子未來發展的教育政策、回應家長最關心的重大教育議題（包括品格教育、校園安全、學生心理健康、教師質能、教育競爭力、家庭教育、數位學習等）列為優先考量，主辦單位表達最大的遺憾。

人在金門的柯文哲透過視訊，先跟在場家長打招呼表示，本來想親自出席，但金門掃街拜票不來不行，並強調自己很關心教育 ，有新的教育，才能有新科技、新經濟，年輕人都在抱怨低薪，但教育沒有解決，低薪問題就無法解決。

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