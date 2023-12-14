轟候選人不屑家長！59教團今辦總統候選人教育座談會、3人皆未到

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陳鐵虎致詞時表示，3位總統候選人未到場，對家長不屑一顧，但家長的聲音也該聽一聽，針對3陣營忽略廣大家長聲音，感到非常遺憾與憤怒；教育是國家基石，教育成功國家就有希望，教育不能抹滅，候選人漠視家長聲音，讓家長情何以堪？並憤怒表示，想發起投廢票運動。
國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，9月份至今不斷聯絡協調，請3黨總統候選人，回應家長最關心的10大教育議題，並與關心教育的公民團體分享教育理念與願景，透過公開分享與對話，讓全國民眾更了解候選人對教育政策的立場。
王瀚陽說，原本規劃3個獨立場次，讓各候選人有各自的專場，但候選人皆未能參與，才會在今天邀請3位同場不同台，結果今天柯文哲、國民黨副總統候選人趙少康，先以影片說明教育政策，隨後柯文哲以線上視訊方式，接受現場家長提問，國民黨陣營則派代表吳清基與會，回答家長提問。
王瀚陽表示，而賴清德競選總部於前一天、12月13日晚間才臨時通知不派代表出席，令主辦單位感到錯愕與遺憾。賴陣營正副總統候選人未能親自出席，亦未派代表參與，顯示其並未能將攸關孩子未來發展的教育政策、回應家長最關心的重大教育議題（包括品格教育、校園安全、學生心理健康、教師質能、教育競爭力、家庭教育、數位學習等）列為優先考量，主辦單位表達最大的遺憾。
人在金門的柯文哲透過視訊，先跟在場家長打招呼表示，本來想親自出席，但金門掃街拜票不來不行，並強調自己很關心教育 ，有新的教育，才能有新科技、新經濟，年輕人都在抱怨低薪，但教育沒有解決，低薪問題就無法解決。
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