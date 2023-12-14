20萬戶社宅預計明年底達標 陳建仁再喊2031年達100萬戶
行政院長陳建仁今（14）日於行政院會聽取內政部「推動社會住宅成果與提升社宅用地供給精進措施」報告後表示，政府自2017年推動社宅政策，在各部會與地方政府共同努力下，將於2024年底順利達成20萬戶社宅目標；下階段將以2031年達100萬戶社宅為目標，並以生活圈方式統籌規劃，另強調未來各縣市進行整體開發區辦理區段徵收及市地重劃時，必須保留3至5%供社宅使用，並且專案讓售給中央政府興辦社宅。
記者陳威叡／台北報導
陳建仁表示，為達成總統蔡英文8年20萬戶社宅政策目標，內政部精進相關作為，2021年起更啟動「中央主導，地方配合」模式，加速社宅的成長量，在各部會及地方政府共同努力下，2022年度完成環島直接興建社宅，2024年將遍及全國，預期可順利於2024年底達成20萬戶社宅目標，相關政策推動成果值得肯定。
陳建仁指出，下階段社宅以2031年達100萬戶為目標，將以生活圈方式設定，請內政部積極推動辦理，並請各部會持續盤點且積極提供土地供內政部興辦社宅；另請內政部積極盤點相關法令，於整體開發地區納入「社會福利設施用地」或「社宅專用區」。
陳建仁說明，為拓展社宅用地的多元取得管道，未來各縣市進行整體開發區辦理區段徵收及市地重劃時，必須保留3至5%供社宅使用，並且專案讓售給中央政府興辦社宅。此外都市更新及大眾運輸導向開發（TOD）的「容積獎勵」及「增額容積」項目，也須優先納入提供社宅，使城市開發之際，就能預先納入居住規劃，以因應未來周邊整體發展及居住需求，如期達成下階段社宅政策目標。