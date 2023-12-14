▲她長疔子自擠膿、敷草藥 　傷口誘發「１病」嚴重潰爛

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蜂窩性組織炎潰爛 敷蓋草藥感染加重彰化醫院外科醫師李忠懷表示，蔡女士就醫時，其左後背因蜂窩性組織炎潰爛，連筋膜都已受創，可見得相當痛，但婦人卻一直沒有就醫，而是一再以草藥敷蓋，讓細菌感染的情況更加嚴重，直到痛得受不了才就醫。對此情況，個案顯得很難為情，因為以前也曾長過疔子，也是用草藥搗碎後敷上，沒多久就好，不料，這次的結果不一樣。
疔子又被稱粉瘤、疔瘡 免疫力差恐一發不可收拾李忠懷說，蔡女士左後背長出的疔子，也常被叫做粉瘤、疔瘡，醫學上稱表皮囊腫或皮脂囊腫。她不以為意，以為擠膿後敷草藥就會好，但現在的她年紀已大，加上有糖尿病，免疫力比較差，可能在過程中因沒有消毒等措施導致感染擴大，也可能是草藥造成擴大感染，竟然一發不可收拾，開始往外及往內潰爛。
疔子多因細菌感染所致 就醫診治避免擴大感染李忠懷說，疔子的感染來源最常來自細菌，造成相鄰的多個毛囊一起被感染，免疫力正常的病人，通常2週內會化膿破出、慢慢消炎、變平，但較好的處理方法是由醫師切開引流，把疔子的膿擠出來，再搭配外用或口服抗生素，避免擴大感染。
尤其免疫力不好的病人最好不要自行處理敷藥，如果處理不當，很可能將感染擴大到皮下脂肪，成為蜂窩性組織炎，一個小傷口都可能要命，不可不慎！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60190
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