新北板橋民族陸橋明夜間拆除大梁吊離 人車改道區運路、漢生東路
為辦理新北市板橋區民族陸橋拆除工程，新北市政府養護工程處將於明（15）日夜間11時起至隔日上午6時，進行大梁拆除吊離作業，將封閉板橋民族路至中和中山路3段，提醒民眾提早改由區運路、漢生東路通行；施工期間如遇下雨或天候不佳則順延。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府工務局長祝惠美表示，伴隨時代演變及平面交通人行環境設施進步，陸橋使用率逐漸降低，板橋民族陸橋是新北市升格以來拆除的第53座人行陸橋，拆完後將剩下101座人行陸橋，未來將持續針對使用率低的陸橋辦理評估作業，改善人行環境，提升市容景觀。
新北市政府養護工程處指出，民族陸橋拆除工程將分5個階段進行，其中僅大梁拆除吊離階段需全線道路封閉，將改由區運路或漢生東路通行，其餘拆除階段僅使用部分人行道施工，不影響車輛通行，請用路人依改道動線及義交指揮下配合改道。
新北市政府養護工程處補充說明，另公車部分將影響57、796、265區、265夜、657、307經莒光路及307經西藏路等7路線公車，屆時深丘里板橋放送所、民族區運路口、電信訓練所、國泰街口、瑞穗里、海山國小、海山高中等7個站位將不停靠，請民眾改至新北市政府（新府路）、板橋外站、後站商圈、介壽公園（館前東路）、漢生路、環球購物中心等6個站位搭乘，施工造成不便敬請見諒，陸橋拆除後人行空間將變得更寬敞，通行也更為安全便利。