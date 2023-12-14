▲穿高跟鞋拇趾外翻近40度痛到像火在燒　未治療可能引發全身骨骼、關節問題

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什麼是拇趾外翻？ 該如何治療變形腳趾？「拇趾外翻」的患者腳背第一掌骨與大拇趾間的關節會呈現外凸彎曲。陳建樺醫師提到，拇指外翻常會伴隨其餘腳趾的擠壓變形、足部疼痛外翻，外觀上大拇趾會往第二拇趾偏移15度以上，使大拇趾、第二拇趾交疊，使第二拇趾異位，導致穿鞋時摩擦不適，大拇趾根部的骨頭突出且紅腫發痛。
陳建樺醫師表示，拇趾外翻初期可以先透過消炎止痛藥、改善穿鞋習慣，減輕病情惡化，不過無法根治外翻，當保守治療一段時間後疼痛感仍未緩解，病人可以考慮接受大腳趾外翻手術，矯正腳趾變形並重整腳趾平衡。
拇趾外翻70％與遺傳有關 但高跟、窄頭鞋是加速劑不過，術後仍需配合良好的穿鞋習慣，挑選寬楦頭鞋子，減少穿著高度超過一吋的寬楦頭鞋子，偶爾也可以使用足部輔具，如五指襪、大拇指分隔墊等避免復發。
陳建樺醫師提醒，雖然拇趾外翻約有70％和遺傳有關，扁平足、韌帶鬆弛、少數神經系統疾病及類風濕關節炎等也是好發族群，不過，高跟、窄楦頭的鞋子仍是加速拇趾外翻惡化的催化劑。
因為穿著高跟鞋時，墊高的鞋跟會造成身體重量往前足的方向壓迫，此時較窄的楦頭就會把大拇指以及小指往足部的中線擠壓。陳建樺醫師表示，當大拇趾內側的關節囊因為長時間反覆的擠壓而鬆弛後，就會產生畸形。因此，建議民眾應避免窄楦頭、高跟的鞋子，減少大腳趾外翻產生的可能。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60192
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