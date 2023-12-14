特企／烏弄「毛起來乾一杯」　攜手Now!捐糧百萬做公益

聯名杯設計以聖誕節與汪喵星人為主題設計，以充滿童趣、幽默的插畫風格，細緻的筆觸將汪貓可愛逗趣的日常揉合趣味梗設計杯身，標語「奴才聖誕快樂、毛起來乾一杯」與節慶暖色系紅、綠、橘繽紛活潑的色彩推出四款超Q聯名杯款，可愛度破表讓人忍不住發出尖叫聲！讓你一杯在手，視覺與味覺都得到舒壓，喝好茶好療癒還能一同助浪孩們，確保浪浪能安全享用愛心犬貓飼料，讓他們不再擔憂飢餓，能被妥善照顧、健康地度過每天並遠離挨餓的日常。
烏弄堅持選用接近茶館等級且台灣在地生產茶葉，百分之百不混茶，讓大家以銅板價輕鬆品味台灣好茶，與百年製茶工藝家族合作，對於茶葉原產地與品質嚴謹把關， 2023年手採阿里山金萱契作茶園，榮獲阿里山農會春茶比賽金萱組《頭等獎》殊榮，可見製茶師傅深厚的製茶功力與專業；老饕皆知烏弄強項是「純茶」，烏弄不惜重本決定先以最直接的方式，推出「手採阿里山金萱買１送１活動」，與民眾分享獲獎喜悅外亦支持「毛起來助浪浪捐百萬」活動，讓大家以銅板價品味台灣最頂精品級的純茶，期得民眾毛起來品好茶，一同品茗高山手採金萱細膩層次的風味，讓雅緻的清新花香與溫潤甘醇的茶湯療癒身心。
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UNOCHA 烏弄原茶 精品茶買一送一
日期：2023/12/20(三)-12/21(四)
活動時間：11:00～19:00
活動門市：烏弄全台門市
活動內容：手採阿里山金萱(L)買1送1 (全台限量)
1. 每人每次限購1組，糖冰可調整可另加價點購配料
2. 贈送飲品不再適用環保杯折5元優惠
3. 限門市現場自取購買且不與其他優惠折扣活動併用
4. 活動以現場公告為準，烏弄保留修改與解釋活動之權利
活動詳情見粉專