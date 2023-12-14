特企／烏弄「毛起來乾一杯」　攜手Now!捐糧百萬做公益

UNOCHA 烏弄原茶 精品茶買一送一



日期：2023/12/20(三)-12/21(四)

活動時間：11:00～19:00

活動門市：烏弄全台門市

活動內容：手採阿里山金萱(L)買1送1 (全台限量)



1. 每人每次限購1組，糖冰可調整可另加價點購配料

2. 贈送飲品不再適用環保杯折5元優惠

3. 限門市現場自取購買且不與其他優惠折扣活動併用

4. 活動以現場公告為準，烏弄保留修改與解釋活動之權利

活動詳情見粉專