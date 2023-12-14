▲二尖瓣逆流恐要命，及早治療很重要！常見Q&A一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
瓣膜是心臟房間之間的門，當二尖瓣無法正常關上，血液就會產生逆流，無法往外送，心臟就會逐漸擴大導致心臟衰竭，這時就會出現喘的現象、運動耐受度也會受影響，甚至會造成心律不整、中風等併發症。臨床對二尖瓣逆流的嚴重度有客觀的分級，通常達到重度時，就已經不可逆，且是屬於結構性的傷害，若不及時處理最終會危及性命。
造成二尖瓣逆流的原因有兩種：一是原發性、另一為續發性。兩者不同的地方是：原發性二尖瓣逆流是指瓣膜壞了（包括脫垂、損壞等）而造成無法正常關閉；而續發性則是瓣膜本身沒問題，但是心臟卻先壞了，導致二尖瓣的框架被拉大而無法關閉。
Q2：但是我並沒有不舒服的症狀，還需要治療嗎？
二尖瓣逆流早期症狀不嚴重，經常延誤治療的黃金時機，很多病患即使瓣膜已經壞了，也不會有太大的感受；不過這並不代表沒事。如果仍然拖著不治療，日後等到心臟擴大、心臟功能受到影響時，可能會導致心衰竭，這時即使以手術矯正會相當棘手，且預期壽命仍會下降。
Q3：二尖瓣逆流怎麼治療？光靠吃藥不行嗎？
先說續發性二尖瓣逆流，因為原因是出在心臟，會建議先治療心臟的問題，有時心臟衰竭狀況解除了，二尖瓣逆流的情況就會好了。一般會先以藥物治療心衰竭，若無效後會考慮使用手術來處理；嚴重的心衰竭則會考慮心臟移植手術。
至於原發性二尖瓣逆流，光靠吃藥只能緩解不適的症狀，並不能根本解決瓣膜結構性問題。目前治療指引建議，當通過檢查及醫師專業評估為重度逆流時，即使尚未有症狀也必須盡早手術，才能達到治療效果。
Q4：原發性二尖瓣逆流在什麼狀況下要接受治療？需要置換瓣膜嗎？
針對原發性二尖瓣逆流手術治療，一般皆會以外科修補方式為優先考量，以現在的醫療技術，約有九成以上的機會是可以修補的，有很高的成功率，且能保留病患自己的二尖瓣，長期追蹤預後也較好、死亡率較低，感染機會不高、心衰竭等併發症也較少，能顯著改善存活率。
但如果二尖瓣已經破損的很嚴重，就必須進行瓣膜置換，可考慮使用不同材質如金屬瓣膜、生物瓣膜，醫師會依照病患需求提供建議。
Q5：若確定要進行手術治療，又有哪些選擇？
目前二尖瓣逆流治療方式有很多種，以林口長庚醫院來說，會整合心臟內外科醫療團隊進行完整評估，依患者本身疾病概況做最好的選擇。
首先，若心臟同時有很多疾病需要一起矯正，像是有複雜二尖瓣問題、冠狀動脈、心房顫動等，都會建議使用標準的開胸手術，不僅視野清楚，可透過一次手術矯正所有病灶，手術時間也相對較短。
但若是早期發現且僅有二尖瓣問題時，就可考慮以微創方式如內視鏡手術或以達文西機械手臂進行，好處是傷口小、復原較快，只是手術時間較長，需要病人自身條件狀況符合。
最後，若是年紀過大、病況已拖延許久，不適合使用外科手術的病患，才會考慮使用經導管二尖瓣逆流夾合術，使用微創夾子修補二尖瓣，可有效減少逆流情形；但由於不是生理性的修補，相較標準開胸修補，復發機率較高、矯正效果較差。
Q6：聽說二尖瓣逆流有可能會需要二次手術，為什麼？
雖然二尖瓣修補手術耐用性高，仍有少部分病患可能在未來會碰上二次手術。當第一次進行修補手術後又出現新的問題，或是置換的人工瓣膜（生物瓣膜）使用久了而產生鈣化、不堪使用，這兩種情況都可能要進行二次手術。
在評估病患條件適合的前提下，目前最新的治療技術，是以瓣中瓣（或瓣中環）微創經導管手術，可以不用開胸進行置換瓣膜，不需要全身麻醉、傷口也小，可降低二次手術風險。
Q7：聽說二尖瓣患者可能同時有心房顫動？需要一起治療嗎？
臨床上二尖瓣逆流的病患有一定比例會有心房顫動問題，確實很常見，許多長輩發生心因性中風多半都是因為心房顫動所引起。當心房沒辦法有效收縮，產生顫動，除了會導致長期心律不整，有心臟衰竭的可能外，長期血液滯留在心臟左心耳內也會形成血栓，當血栓掉出塞住、腦部血管就造成腦中風。因此會建議做二尖瓣手術時，同時處置心房顫動問題是對病人最好的。
針對心律不整，藉由外科心臟電燒手術（迷宮手術）治療有七到八成能讓心臟恢復規律；而針對血栓問題，約七到九成血栓會在左心耳處生成，需進行左心耳關閉手術，過去傳統作法是將其切斷後再縫合，但耗時、出血風險較高，現在已可以用類似夾子的工具把左心耳夾起來，既簡單又快速，成功率高，出血風險較低，是現階段安全性高又能保有同樣效果的治療選項。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。