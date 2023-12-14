▲冬天常見7大心臟病，冠心症、中風都上榜

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1.冠狀動脈心臟病（冠心病）袁明琦指出，冠狀動脈主要供給心肌血液，如果冠狀動脈發生粥樣硬化，會導致動脈失去原有的彈性，管壁變厚又變硬，血管內腔就會越來越狹窄，造成血液不易流通，尤其溫差變大時，容易導致心臟肌肉因為缺血而壞死。而心絞痛、心肌梗塞是常見的冠狀動脈心臟病，更是會造成猝死的主要原因。
2. 中風血管硬化時，彈性自然就不佳，一遇到血管熱脹冷縮的季節，血管內壁很可能會因此剝落小碎片，一旦跟著血流移動，很可能堵在腦部小血管，引爆腦中風的憾事。
3.高血壓性心臟病高血壓病人的血壓，如果長期處於過高的情況下，會加重左心室負擔而變得肥厚，最後導致心臟衰竭。然而寒冷天氣會使血管收縮，血壓居高不下，就會提高各種心臟疾病的發生率，可怕的是，高血壓性心臟病早期症狀並不明顯，常見的症狀有頭暈、眼花、耳鳴、心悸，嚴重時會出現呼吸困難、咳嗽、水腫等症狀，必須及早提高警覺。
4.病毒性心肌炎在冬季最容易發生病毒性心肌炎。冬天天氣變冷，人體免疫功能容易低下，病毒性感冒或病毒性腸炎會接踵而來，病毒一旦侵犯心肌，患者會出現心悸、胸悶等症狀，心電圖上可見到心動過速、早搏、傳導阻滯等表現，必要時通過柯薩奇病毒等檢查，以明確診斷。
5.先天性心臟病先天性心臟病患者的發病與呼吸道感染有關，一旦天氣寒冷，免疫功能低下又沒注意保暖時，就很容易罹患感冒、支氣管炎、肺部感染等疾病，加重先天心臟病的危險性。
6.風濕性瓣膜病風濕性心臟病也常是因為感染而致病，例如受到溶血性鏈球菌感染咽喉炎，就易引起風濕性心臟病，以兒童和青少年居多，主要侵犯心臟瓣膜，所幸屬於這兩類心臟病的個案不多。
7.心律不整、心房顫動心律不整、心房顫動患者，主要徵兆為心臟常會突然跳的很快，容易喘不過氣來，耐力也不好，當天氣溫差大，更容易誘發，如果是心房顫動患者，中風機率還是一般人的五倍之多。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60200
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