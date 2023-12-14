▲豬仔、良心犯慘遭活摘器官　台、日、韓聯手立法反暴行

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37位立委聯合推動《打擊及防制活摘器官法》今年適逢世界人權宣言75週年，在人權立國的核心價值下，立法院順應2021年《打擊及防制活摘器官之世界宣言》發起之全球立法運動，正進行反活摘器官的刑事立法，呼籲全球制止本世紀最慘無人道的反人類暴行。
有鑑於美國國會、歐洲議會及歐美政府人權報告和聯合國等國際人權組織關注並譴責活摘人體器官暴行，以及近來國人被誘騙到海外工作，卻慘遭酷刑虐待及活摘器官等事件頻發，立委許智傑推動《打擊及防制活摘器官法》，今年5月在37位立委共同提案或聯署下，正式向國會提出並通過一讀。
長期關心人權的許智傑表示：「未來也會繼續推動立法，一起為人權普世價值努力。」很開心台日韓都有民代出面推動反活摘立法，台灣也有多個議會通過相關決議，希望在12月8日世界人權日之際，串聯國際、為人權發聲。
台日韓三國專家聲明影片
由於移植器官短缺，如何增加器官捐贈，並對非法境外器官移植進行管制以保障民眾生命安全，是政府及國人共同關心的重要議題。
台灣國際器官移植關懷協會秘書長黃千峰說明，協會近年來持續呼籲關注器官捐贈自給自足，打擊非法以保障合法，同時與地方縣市衛生局及警察局合作，舉辦反詐騙講座，並以文宣破解非法境外移植仲介的話術，「今年地方縣市議會，包括基隆、台北、新北、桃園、台中及台南，都跨黨派三讀通過決議支持反活摘宣言，展現了民意的決心，敦促刑事立法嚴懲活摘。」
日韓兩國專家 稱許台灣防治成果在打擊非法移植的浪潮下，2023年11月28日，日本東京地方法院首次以違反「器官移植法」的罪名，判處從事海外器官仲介的「難病患者支援會」理事長菊池仁達（Hiromichi Kikuchi）8個月有期徒刑、罰款100萬日圓;「難病患者支援會」官網顯示，該支援會主要從事介紹日本患者前往以中國為主的海外做移植手術。
《反活摘之世界宣言》亞洲聯盟成員、日本臟器移植考量會全國地方議員會丸山治章會長對此指出：「多年來的大量調查顯示，在中國各地醫院進行的所謂器官移植，實際上是活摘器官牟利的行為，是一種殺人行為，與救死扶傷的醫學倫理完全背道而馳。」他稱許台灣的防治成果，並表示日本臟器移植考量會正推動日本的反活摘立法，希望共同創建打擊及防制活摘器官跨全球的法律防火牆。
韓國器官移植倫理協會理事、韓醫院院長金滉鎬也強調：「2000年以來，中國共產黨在亞洲地區發生的活摘器官以及非法移植案例中起到了決定性的作用。但是中共仍在隱瞞事實並且還在活摘器官，我們三國有責任靠我們的力量解決這一問題。」最後並對台灣一直以來為制定反對活摘器官的法案做出的努力表示敬佩，認為台灣的法案將在國際社會成為典範。
▲對於非法境外器官移植進行管制以保障民眾生命安全，是政府及國人共同關心的重要議題。（台灣國際器官移植關懷協會提供）
活摘器官暴行受國際關注對於《打擊及防制活摘器官法》立法原由，有鑑於活摘器官不只牽扯人口販運下的器官剝削行為等法律問題，更有以國家機器涉入活摘器官，並以此迫害宗教團體、少數族群、良心犯、政治犯，而為酷刑罪、群體滅絕罪及反人類罪之暴行者，並非我國現行刑法、「人口販運防制法」及「人體器官移植條例」之規範所能涵蓋。立委許智傑、張廖萬堅、蘇震清、蘇治芬、王定宇、陳亭妃、郭國文、陳歐珀、賴惠員等37位人擬具法案，冀設立符合國際人權標準之專法，制訂有關罰則及防制措施。
台灣國際器官移植關懷協會表示，由於台灣的末期腎病的發生率和盛行率高居世界第一，對器官移植的需求壓力不小。根據健保資料庫的分析，從1998年到2007年期間，共有1,919位境內腎移植病患，卻有高達2,284位腎移植病患前往境外手術，其中9成前往中國大陸。
然而，中國大陸的器官來源一直受到外界質疑與批判。眾所周知，中國大陸從2000年後有大量的器官來源，等待時間短、品質高，甚至可以指定手術日期，顯示存在不尋常的大量活體器官庫來源。在中國器官來源不明的情況下，急需換器官的國人直接或間接的助長了中國活體器官的需求，促使中共活摘盜賣人體之活體器官暴行更為猖獗，而買賣仲介、轉介或後續治療的相關台灣醫療人員也都牽扯其中。
不僅如此，近來柬埔寨所發生的人口販運慘案，台灣人竟成了活摘器官的受害人，而台灣人口販子夥同中國黑幫份子成了活摘器官的加害人，以上種種，更凸顯了當前我國立法懲治及防制活摘器官犯行的迫切及重要性。
許多國際組織、人權團體、各國政府的調查報告及專家分析確認了「活摘及盜賣人體活體器官是中共獨裁政權下主導的暴行。2019年，在倫敦成立之獨立「中國法庭」（China Tribunal，https://chinatribunal.com/）也做出相同結論：在中國大陸為器官移植而殺害被拘留者的行為仍持續進行著；最主要的受害者為被囚禁的法輪功修煉者；對法輪功和維吾爾人係犯下反人類罪。該判更獲得歐美政府及國會人權報告所引用。
▲台日韓三國專家呼籲全球制止本世紀最慘無人道的反人類暴行。（台灣國際器官移植關懷協會提供）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60203
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