AAA／SEVENTEEN把小吃攤搬上台！勾坂口健太郎當場開喝
南韓年度盛事之一「Asia Artist Awards亞洲明星盛典（簡稱AAA）」今年移師到菲律賓體育館舉行，於今（14）日台灣時間中午12點30分開始走星光大道、正式典禮則是在下午3點登場。男團SEVENTEEN的小分隊夫碩順（BSS）由夫勝寬、DK、Hoshi組成，他們壓軸登場，一現身就把典禮現場變成韓國路邊攤，把火鍋端上桌外，還直接當場「開喝」。
記者吳雨婕／綜合報導
舞台交給夫碩順後，在金世正、坂口健太郎、李東輝坐的那一桌，突然變成了韓國路邊攤的紅布幕，上頭還有小吃名字，隨後夫勝寬、DK、Hoshi從後頭出現，原本一臉問號的坂口健太郎隨即笑開，DK還以日文向坂口健太郎打招呼，金世正也被有趣的橋段給逗樂，邊唱歌的同時，3人還不忘繼續這齣情境劇，把火鍋料搬上桌，還拿出空酒杯，作勢開喝，瞬間讓現場沸騰。
夫碩順3人在演唱歌曲〈Fighting〉時，唱到一半，與他們合唱此曲的李泳知突然從升降台登場，雙方一起合作，再度炒熱典禮現場氣氛，現場其他藝人也紛紛起立與他們互動、熱舞，而夫勝寬、DK、Hoshi在台上無厘頭的唱跳，讓李泳知差點招架不住，一度笑場。
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