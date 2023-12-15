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113統測報名！技高學習歷程檔案怎寫　科大師籲呈現知識內化結果

▲技專校院招生總辦昨（14）日邀全國技專技高共議，強化選才雙向交流。（圖／技專校院招生總辦提供）
▲技專校院招生總辦昨（14）日邀全國技專技高共議，強化選才雙向交流。（圖／技專校院招生總辦提供）

記者李琦瑋／台北報導

113學年四技二專統一入學測驗已開放報名，學生們即將展開一連串的升學準備。技專校院招生專業化總辦公室與國立勤益科技大學昨（14）日合作辦理「全國技專技高學習歷程檔案交流座談會」，鼓勵學生們認真於課堂學習並呈現專屬自己的學習歷程，以具體展現和闡述出個人的學習動機和獨特性，在準備過程中所培養出的邏輯統整能力，對日後職場就業更是一大助益。

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113學年四技二專統一入學測驗於12月8日上午9點開放報名。報名時間至12月20日下午5點止，分別受理學校集體網路報名與個別網路報名。昨天「全國技專技高學習歷程檔案交流座談會」邀請中區的技高分享現場經驗，包括台中家商校長劉福鎔、台中高工教務主任藍啟民、私立明道高中應用英語科主任林廼伶，針對108課綱推行、學習歷程檔案及AI軟體使用浪潮等招生議題進行探討，總計全國有76所技專技高、153位負責教務、招生和輔導的教職人員參與。

技專校院招生總辦公室執行長暨國立台灣科技大學教務長陳素芬指出，為了讓技高和技專的老師有更多交流機會，總辦在教育部技職司的支持下，已與各技高、技專教師面對面溝通，促成累計近萬人次的交流。

陳素芬鼓勵技高師生，準備學習歷程檔案有助養成系統性歸納、邏輯統整能力，當中呈現出的解決問題的能力、團隊合作的互動、個人特質及態度等，不僅是大學系科關注的面向，在未來就業面試時也會被注意。因此，對於履歷準備、撰寫計畫乃至職場升遷都有重大的幫助，這些軟實力的培養，可以幫助學生獲得更多更好的機會。

勤益科技大學特聘教授林家禎分享能力特質取向與學習歷程撰寫，建議要具體闡述出個人的學習動機、學習脈絡，個人經過學習過程將知識內化的結果，而不是單純重現老師的教學內容。

勤益科技大學校長陳文淵樂見技專與技高雙邊持續交流，技專端借此瞭解技高課程學習成果、教學現場之輔導經驗，技高端則能瞭解如何輔導學生使用能力特質取向來撰寫學習歷程檔案。

技專校院招生總辦公室表示，高中職新課綱強調3大理念「自發」、「互動」、「共好」，並以「核心素養－自主行動、溝通互動及社會參與」為主軸，技職教育除了技術養成，也強調全人教育，培養學生具備技術、創意、團隊合作能力，同時也鼓勵學生把學習歷程將知識內化，不僅有助於技高培育實作人才，更能培養學生面對未來生涯和職涯的變化。

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