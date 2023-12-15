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「這些」COVID－19高風險群不可大意　疫情日常化應3步驟最好防範準備

▲「這些」COVID－19高風險群不可大意　疫情日常化應3步驟最好防範準備
▲「這些」COVID－19高風險群不可大意　疫情日常化應3步驟最好防範準備

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】相較過去COVID-19疫情已趨緩，在許多人眼中新冠疫情已日常化、流感化，不過，臺大醫院胸腔內科醫師古世基表示，民眾不應將COVID-19和流感畫上等號，雖然2者的症狀表現確實有點相似，但高風險族群，感染COVID-19後病毒其實並不會像流感一樣完全被清除。

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古世基醫師提醒，現在新冠病毒並未消失，而且重症、死亡風險依舊存在，COVID-19傳染力、重症風險甚至比流感還要高一點，民眾不可大意，應依3步驟做好4防範措施。

COVID-19輕、中、重症　該如何區別、及早發現？

現在感染COVID-19後，患者會有輕、中、重不同的表現。古世基醫師提到，目前世界衛生組織（WHO）及臨床上對於輕中重症有明確定義，會以「血氧」作為標準定義感染者的嚴重度，在自然情況下，若血氧濃度掉到94%以下就屬於「中症」，如果已經使用氧氣但血氧濃度仍低於94%就屬於「重症」。

古世基醫師表示，中重症通常肺部會有發炎的情形，就是所謂的「新冠肺炎」，會影響到呼吸及血氧濃度、出現較嚴重的呼吸症狀，建議民眾可以自我監測血氧，尤其是高風險族群。

「這些」都是高風險族群　注意4措施依3步驟防範

COVID-19重症高風險族群與流感相似，古世基醫師提到，包括年長者（65歲以上）、糖尿病、心血管疾病、BMI≧30、慢性腎病、慢性肺疾、慢性肝病、精神疾病、吸菸(或已戒菸者)、懷孕(或產後六周內)、氣喘、結核病、失能、失智症、癌症、影響免疫功能之疾病等，都是新冠重症高風險族群。

古世基醫師強調，目前來講雖然一般健康的民眾，以應付流感的態度來防範新冠病毒是可以的，但對於上述這些高風險族群應該要特別注意以下4防範措施：

  • 戴口罩：
除了政府規定須配戴口罩的場所外，民眾須有自我防範意識，建議搭乘大眾交通工具、前往公共場所、人潮聚集處等，都應配戴口罩，若是聚會、聚餐等不得不拿下口罩的場域，建議民眾應考量自身身體狀況決定是否前往或配戴口罩。

  • 接種疫苗：
特別是有出國需求、高風險群，建議應接種疫苗減輕感染嚴重度。

  • 自我監測：
有症狀或接觸潛在感染者時，可利用快篩試劑篩檢，建議快篩2次，並間隔1－2天，如果快篩結果為陽性，應觀察症狀、自我監測血氧濃度。

  • 就醫：
不論快篩與否，若症狀持續很久、自我監測血氧為94%以下，出現警訊時應前往就醫，尤其高風險族群更應盡快就醫。

而民眾可以依「Know－Plan－Go」三步驟做好以上防範措施，古世基醫師說明，「Know」就是要自我警覺，主動了解危險因子、高風險族群、症狀等，自我警覺並做好防範。

「Plan」就有如準備緊急救難包、做好完整計畫。古世基醫師表示，民眾應準備血氧監測器、快篩工具等2樣工具，並善用這些工具自我篩檢、自我檢測。

至於「GO」就是就醫，古世基醫師提到，若自我篩檢後為陽性而且又是高風險族群就應盡快就醫，如果血氧不穩定掉到94%以下，更要趕快前往急診就醫，依不同的嚴重度前往診所、醫院、急診進行診斷治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60241

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