遠傳亞太合併首日！前亞太用戶爆「訊號一樣差」 窗邊依舊沒滿格
遠傳電信、亞太電信今（15）天正式合併，新電信三雄時代正式來臨。遠亞合併首日，訊號品質與穩定度是關注焦點，不過卻有前亞太用戶在PTT抱怨，指遠亞合併後「訊號一樣差」，表示過往室內訊號都只有3格，現在人都站在窗邊了，訊號依舊沒有滿格。還有前亞太用戶爆料指，「早上有一段時間打不出去」。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在PTT發文「亞太合併遠傳後訊號一樣差？」表示他是亞太用戶，長期在室內訊號只有3格，他原以為今和遠傳合併後，「可以共用更多基地台」，應該能解決室內收訊痛點，但卻發現「已經在窗戶邊了還是一樣」，訊號依舊沒有滿格。
貼文一出引發討論，有網友虧說「不然0月租享有遠傳同等訊號？你說這公平嗎？等你受不了換約 訊號就突然好了」，有前亞太用戶現身爆料，指出早上有一段時間電話打不出去，也有人為遠傳緩頰說整併需要時間。
對於訊號品質，遠傳總經理井琪井琪曾表示，整併仍需一段時間，但遠傳也已經做好了3階段規畫，首先是明年一月底之前完成基站整併工作，明年六月底之前，還會額外增加兩千座基站設備，大幅提升都會區的室內涵蓋及郊區山林步道涵蓋，並於明年十二月底前，建設2300座基站，讓高話務熱點區域的4G、5G用戶有感。