▲比閃電擊中機率低！　眼睛、牙齦、子宮異常出血竟是罕癌纏身

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淋巴瘤惡性分型 血管阻塞要當心根據衛生福利部國民健康署最新發布的2021年全國癌症登記報告。惡性淋巴瘤的發病率相較十年前成長1.4倍，達到4261人／年，而非何杰金淋巴瘤（NHL）更躍升至男女十大癌排行症的第十名。
WM是淋巴瘤中極少見的一種惡性分型，台灣每年新發病例不足50人，盛行率僅約百萬分之4，比一個人一輩子被閃電擊中的機率還低百倍以上。張正雄說明，當患者體內免疫球蛋白（IgM）過度增生，當IgM濃度超過4000mg/dl或血清濃度高於4CP時，導致血液黏稠，就可能發生多處黏膜不正常出血。
中華民國血液病學會秘書長黃泰中提醒，當民眾出現發燒、夜間盜汗、不明原因體重減輕、疲勞、淋巴結腫大、皮膚搔癢等淋巴瘤常見症狀，持續約2至3周時，應盡快至血液腫瘤科就診。
- 高黏滯血綜合症：血管阻塞
- 貧血、皮膚／黏膜異常出血、神經病變
- 眼靜脈阻塞：視力受損
- 腦血管阻塞：神經症狀、中風
- 心肺血管阻塞：喘、肺栓塞、心肌梗塞
檢查免抽龍骨水 健保給付藥物、年省219萬
▲今年12月，新一代口服標靶藥物正式納入健保給付，為病人提供更多元化的治療策略。
張正雄表示，透過IgM基因檢查、骨髓穿刺和切片檢查，可以及早鑑別疾病、制定治療計畫。現在的骨髓檢查跟大家對「抽龍骨水」的想像完全不同，在門診不到半小時就能完成，呼籲患者切勿因迷思而錯失治療先機。
WM高風險族群5年存活率僅36%，且治療選擇相當有限。化學免疫療法是WM的一線治療，但效果有限且伴隨較高毒性，可能導致患者的血球減少和免疫力降低，進而引發感染和帶狀疱疹發作等副作用。
張正雄回顧曾遇過年長患者因化療併發肺部感染，險些喪命！由於65歲以上且有生化指標異常的患者被視為高風險，其病情惡化速度更快於一般WM患者，加上年長者多患有心血管等共病症，呼籲專業醫師在制定WM治療策略時，應全面考慮高風險族群的病情發展速度及共病狀況，注重用藥安全性。
好在今年12月，新一代口服標靶藥物正式納入健保給付。張正雄說明，健保給付2年時間，以每顆藥物2000元、每天服用3顆來估算，每位患者每年約可省下219萬元藥費。黃泰中也表示，WM患者許多是65歲以上的老年人，整體存活率不到50%，相信隨著新一代治療納入健保體系，為病人提供更多元化的治療策略。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60253
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