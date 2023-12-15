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亞太11元4G「Q1911」終身優惠能用多久　遠傳給答案！釘子戶笑了

▲亞太先前曾推出如代號「Q1911」的月租11元等超殺方案，自嘲「釘子戶」的前亞太用戶追問優惠還能用多久，遠傳給答案了。（示意圖／亞太電信提供）
▲亞太先前曾推出如代號「Q1911」的月租11元等超殺方案，自嘲「釘子戶」的前亞太用戶追問優惠還能用多久，遠傳給答案了。（示意圖／亞太電信提供）

記者徐銘穗/綜合報導

遠傳電信、亞太電信今（15）天正式合併，新電信三雄時代正式來臨。由於亞太先前在電信割喉戰時期，曾推出不少超殺4G月租方案，如代號「Q1911」的月租11元等「終身優惠」方案，自嘲是「亞太釘子戶」的前亞太用戶追問優惠還能用多久？對此，遠傳電信給答案了。

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自嘲是「亞太199釘子戶」的網友，昨（14）亞太電信訊號最後一日，在PTT發問「亞太199釘子戶多嗎？」表示可能他所在的生活圈亞太訊號都很強，對大家常說的訊號差無感，「在家離峰時段還可測速測到70-80」，感謝亞太幫忙省很多錢。貼文釣出一票亞太199、111，甚至是超殺11元用戶討論。

▲亞太相關的加值服務，部分也會跟著合併後陸續結束服務。（圖／記者周淑萍攝）
▲亞太相關的加值服務，部分也會跟著合併後陸續結束服務。（圖／記者周淑萍攝）
而聯合新聞網《科技玩家》也透過遠傳線上客服，詢問「原亞太合約優惠可用多久」，遠傳客服回覆「如亞太電信曾於廣告宣傳承諾客戶合約為4G方案終身優惠，則遠傳將保障您的權益。除維持網路服務品質不變外，經確認您所申辦之合約內容後，會持續依合約內容提供服務至4G頻段使用期限屆至(4G服務終止)」。

當年亞太4G月租11元活動專案代碼從最早的Q1911、Q1922、Q1955至Q1977，而遠傳明確說明2018年推出第一波Q1911專案可用至4G頻段使用到期日，推測至少可以用到2030年至2033年間，讓不少亞太用戶都笑了。

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